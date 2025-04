Artistas se pronuncian tras la confirmación del fallecimiento de Rubby Pérez

Aunque en horas de la mañana se difundió que Pérez había sido hallado con vida y trasladado a un centro médico, en la tarde del martes su hermano, Micaias Pérez, desmintió la información y aclaró que aún no se recuperaba su cuerpo y esperaban un milagro por el tiempo que había pasado.

Horas más tarde, el Centro de Operaciones de Emergencias confirmó la muerte del artista.

"El merenguero Rubby Pérez, quien se encontraba amenizando una fiesta en la discoteca Jet Set la madrugada del martes, falleció tras quedar atrapado bajo los escombros, según confirmó el director del COE", publicó el medio local Periódico Hoy.

"En su último reporte, el Centro de Operaciones de Emergencias indicó que aún se encontraban en la búsqueda del artista tras 16 horas atrapado entre los restos del establecimiento, cuyo techo colapsó con cientos de personas dentro. Más temprano, su hija, Zulinka Pérez, había informado que su padre estaba bajo los escombros y que presuntamente había recibido asistencia médica", agregó el medio.

Para el momento de la publicación de este artículo, el balance oficial reporta 113 personas fallecidas.

Se desconoce qué causó el desprendimiento de la estructura, por lo que se espera que las autoridades inicien una investigación al respecto. Los dueños del establecimiento emitieron un comunicado en el que informaron que cooperaban y manifestaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

Reacciones

Tras la confirmación, artistas y fanáticos del cantante, famoso por sus éxitos Volveré, Sobreviviré, Y no voy a llorar, Enamorado de ella, entre otros, se pronunciaron ante su pronta partida, lamentaron la tragedia y enviaron a sus familiares condolencias.

"Estoy destrozado… El mejor cantante que ha dado el género. La voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños. Hasta siempre Rubby Pérez", escribió el intérprete Wilfrido Vargas en Instagram junto a una fotografía de ambos cantando.

Posteriormente, publicó un video de Pérez cantando y escribió: "Así te recordaremos siempre".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Melek (@melekdavid)

Conmocionado, Eddy Herrera también dedicó unas palabras al artista y recordó que unos días atrás habían estado conversando sobre un galardón.

"Llorando como pocas veces, trato de escribir estas pocas líneas. No puede ser y aún no creo que mi hermano del alma y uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos se nos acaba de ir, mi Dios. No lo puedo creer. Hace unos diez días hablamos tanto de @premiosoberano y mira. Paz a tu alma Rubby, serás por siempre “LA VOZ MÁS ALTA DEL MERENGUE”", reza el mensaje que acompaña una fotografía del intérprete.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eddy Herrera (@eddy_herrera)

Con un video que muestra a Rubby en distintos momentos, la puertorriqueña Olga Tañón se despidió del merenguero y envió un sentido mensaje a los familiares de las víctimas de la tragedia, así como su apoyo a toda la República Dominicana.

"Con el corazón destrozado, no solo por todas las víctimas de esta tragedia sino también por la partida de alguien tan admirado. Dios mío, maestro que dolor tan grande nos deja. ¡Uno de mis más grandes ídolos masculinos de toda mi vida! Paz para su alma maestro, grande, maravilloso y respetado @rubbyperezoficial. ¡ Dios lo tenga en su santa gloria. Gracias por tanto. El mundo de la música y todos los que te amamos y amamos a tu país de luto! República Dominicana contigo por siempre y con toda esta lamentable tragedia. Descansen en paz y mis más grande respeto a todos los familiares y fanáticos", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olga Tanon (@olgatanonofficial)

Por su parte, Elvis Crespo manifestó que Rubby permanecerá vivo en los corazones de todos los que disfrutan su música.

"Mis más sinceras condolencias a la familia y a la República Dominicana por la partida del maestro Rubby Pérez. Su voz, Dios se la regaló para que se quede con nuestros corazones al escuchar la genialidad de su sonido natural. Desde Wilfrido Vargas comenzó a influenciarme. Hoy el maestro vuela como su canto, alto. Que descanse en paz", publicó en X.

Embed Mis más sinceras condolencias a la familia y a la República Dominicana por la partida del maestro Rubby Pérez,su voz,Dios se la regaló para que se quede con nuestros corazones al escuchar la genialidad de su sonido natural.Desde Wilfrido Vargas comenzó a influenciarme.Hoy el… — Elvis Crespo (@ElvisCrespo) April 8, 2025

El venezolano Ronald Borjas compartió en Instagram una serie de fotografías durante un encuentro que mantuvo con Pérez. Resaltó que ante el shock de la noticia y el dolor que le causó, solo quedaba aceptar el designo de Dios y agradecer por la influencia que Rubby dejó al mundo.

"¡Dios mío aún estoy en shock..! Qué difícil es aceptar los designios de Dios … Qué manera tan dolorosa de morir haciendo lo que más amas. Paz y mucha fortaleza a la familia Pérez y a todos los familiares de los caídos esa noche.. Vuela alto Ídolo... tu arte se queda con nosotros para siempre".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ronald Borjas (@ronaldborjas)

En X, Ricardo Montaner lamentó la tragedia.

"Esto me destroza el corazón… Honda tristeza. Marlene dirigió videoclips para él, nos conocimos en Caracas y siempre dije que su voz aguda era insuperable… Ese #Volveré estará eternamente en los corazones y en la memoria de quienes lo conocimos y admiramos. #RubbyPérez PAZ #RepublicaDominicana".