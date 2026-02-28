sábado 28  de  febrero 2026
CINE

La argentina "Belén" gana el Goya a la mejor película iberoamericana

La película argentina de Dolores Fonzi se alzó este sábado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los Premios Goya q

La realizadora argentina Dolores Fonzi (c) gana el Goya a mejor pelicula iberoamericana por Belén.

La realizadora argentina Dolores Fonzi (c) gana el Goya a mejor pelicula iberoamericana por "Belén".

EFE

BARCELONA.- La película argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, se alzó este sábado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los Premios Goya que se celebra esta noche en Barcelona.

'Belén' tenía como contrincantes a 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil), y 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).

Fonzi, al recoger el premio, alertó a España sobre el auge de la ultraderecha.

La actriz y directora aseguró que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, citó el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.

"Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua", agregó la cineasta argentina.

Basada en el libro 'Somos Belén', de Ana Correa, el filme de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.

Un proyecto que para Fonzi , según dijo den una entrevista previa con EFE, era "muy familiar", no solo por su apoyo al caso de Belén, si no porque siempre ha participado en el movimiento de mujeres para lograr que se aprobara la Ley del Aborto, lo que finalmente se logró en 2020 en Argentina.

La película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país porque la ley del aborto, que finalmente se aprobó en 2020, está amenazada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, resaltó la actriz y directora.

FUENTE: EFE

Temas
