"Tardes de soledad", el filme taurino con Roca Rey, Goya a mejor documental

El director Albert Serra gana el Goya a mejor película documental por "Tardes de soledad".

BARCELONA.- 'Tardes de soledad', la película dirigida por Albert Serra que se adentra en el mundo taurino de la mano del diestro peruano Andrés Roca Rey, ganó este sábado el Goya a mejor documental de la 40 edición de los premios del cine español.

El filme, que ya se hizo en septiembre con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, era uno de los favoritos, junto a 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, sobre la figura del cantante Antonio Flores.

Serra también está nominado esta noche a la mejor dirección (una categoría en cuyas nominaciones nunca antes se había colado un director de documental).

El cineasta ha dedicado el galardón a Roca Rey y a su entorno, que le dieron el "privilegio de tener acceso a su intimidad".

"Era una posición peligrosa porque el tema es muy político y difícil y ellos asumieron ese riesgo", destacó Serra, sin quitarse sus enormes gafas de sol.

El también director de 'Pacifiction' (2022), 'Liberté' (2019) -premiado en Cannes- o 'La mort de Louis XIV' (2016), ha conseguido a lo largo de los años premios Gaudí, César y de la Academia de Cine Europeo, pero su obra todavía no había sido reconocida en unos Goya.

Nacido en Banyoles (Gerona, noreste de España), recibió en 2024 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024

FUENTE: EFE