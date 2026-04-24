viernes 24  de  abril 2026
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Aseguran que Nodal quiere concretar encuentro con Cazzu en Texas

Según lo dicho por Javier Ceriani, Cazzu estará dispuesta a entregar a Inti a Nodal para que pasen tiempo juntos mientras ella está en la gira

La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.

La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.

Captura de pantalla/Youtube/Cris
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con motivo de su gira Latinaje, Cazzu visitará Estados Unidos, país en donde podría reencontrarse con Christian Nodal. Según informó Javier Ceriani el presunto encuentro se llevaría a cabo en Texas en mayo, durante su paso por el Estado de la Estrella Solitaria.

Cazzu visitará San Antonio, Irving, Houston y El Paso entre el 8 y el 12 de mayo.

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"Otra vez se repite el 8 de mayo (…) el 8 de mayo Cazzu llega a Houston para ensayar, para vivir el domingo, día de las madres, su encuentro con Christian Nodal, padre de su hija. El lunes (…) se sube al escenario a kilómetros de la casa de los Aguilar… muy fuerte la coincidencia en fechas", dijo el presentador.

Según lo dicho por Ceriani, Cazzu estará dispuesta a entregar a su hija Inti a Nodal para que pasen tiempo juntos mientras ella está en la gira.

“Hay un arreglo ya firmado de que Cazzu va a dejar que vea Nodal a Inti y va a ser en Houston a partir del 8 de mayo para que él no tenga que viajar 12 horas en jet privado a Argentina”, insistió.

Decisión del juez

Sin embargo, el presentador Alex Rodríguez, del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, no concuerda con lo dicho por Javier. Los reportes que Rodríguez tiene son que, pese a que Nodal quiere ver a su hijo, las circunstancias no están a su favor.

"El día de ayer algunos periodistas filtraron información de que iba a haber un encuentro en Houston entre Nodal y Cazzu para que él pueda ver a la niña. Les voy a desmentir esta información y les voy a contar exactamente, porque tenemos los documentos en la mano, cómo están las cosas", manifestó.

"Es verdad que ese sería el mayor deseo de Nodal, el poder ver a su hija, porque hace ya casi siete meses que no la ve. Sabemos que ha metido en la Corte esos documentos para poder verla. Él quiere acercarse a dónde esté la niña, en Estados Unidos, si Cazzu va a 40 ciudades, él quiere ir a esas 40 ciudades para poder estar con la pequeña. Sin embargo esa decisión la tiene que dar, aprobar un juez, y de momento el juez (…) no lo ha aprobado", agregó.

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