Ben Stiller prepara documental sobre los Knicks y su camino al título de la NBA

Ben Stiller graba un video durante el tercer cuarto del quinto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Frost Bank Center el 13 de junio de 2026 en San Antonio, Texas.

MIAMI.- Ben Stiller intuyó que esta sería una exitosa temporada para los New York Knicks. Durante el curso 2025-2026 de la NBA el actor y productor, leal fanático del equipo, fue testigo de las mejores jugadas de la franquicia, compartiéndolas en redes sociales.

Desde entrenamientos de los playoffs, el camino que recorrió el equipo a las finales de la NBA hasta la histórica remontada en el cuarto juego suscitado en el Madison Square Garden, Stiller ha capturado con su iPhone cada momento que llevó a Nueva York a consagrarse con el título que no tenía desde hace más de cincuenta años.

Proyecto

Ahora, todo el material recopilado por el protagonista de Una Noche en el Museo, parece, será un documental.

“Hay un proyecto en marcha. Pero miren, lo haría de todos modos; es parte de un proyecto más grande. El acceso es increíble. Poder tener esa perspectiva es genial, y es fantástico poder compartirla con la gente”, dijo Stiller en el programa Inside the NBA de ESPN antes del cuarto partido en el que los Knicks hicieron historia.

Embed PLAYOFF BRUNSON pic.twitter.com/3zgQzNFA8y — Ben Stiller (@BenStiller) April 18, 2026

En medio de la euforia que ha ocasionado el desempeño de la organización, y aunque la estrella de Hollywood confirmó que trabajaba en algo, los rumores apuntan a que se trata de un documental con el apoyo de HBO.

La gloria de los Knicks reunió durante las finales de la NBA a un sinfín de estrellas como Spike Lee, Larry David, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, David Zaslav, Timothée Chalamet, Mariska Hargitay, Ben Stiller, Chris Rock, John McEnroe y Tracy Morgan.