domingo 14  de  junio 2026
MÚSICA

Billboard corona a "Dai Dai" de Shakira como la mejor canción oficial de los mundiales

La composición logró el 31.28% de los votos de la muestra, lo que la ubicó en el primer lugar de la encuesta

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México en Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México en Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

AFP / Rodrigo Oropeza
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una encuesta realizada por la revista Billboard coronó a Dai Dai de Shakira, junto al artista nigeriano Burna Boy, como la mejor canción oficial de un mundial de todos los tiempos.

La composición logró el 31.28% de los votos de la muestra, lo que la ubicó en el primer lugar de la encuesta.

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En el segundo puesto se posicionó nuevamente Shakira con Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial de la Copa del Mundo 2010. La pieza obtuvo el 26,65% de los votos.

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El podio lo completa La Copa de la Vida de Ricky Martin, canción oficial del Mundial de Francia 1998. Esta recibió el 24,73% de los votos.

En el cuarto y quinto lugar se ubicaron We Are One (Ole Ola), de Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte en Brasil 2014, con el 8,01%, y The Time of Our Lives, de Il Divo y Toni Braxton del Mundial de Alemania 2006.

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La encuesta de Billboard también incluyó las canciones Hayya Hayya (Better Together), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha; Boom, de Anastacia; Un’estate italiana, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; Live It Up, de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi; y Gloryland, de Daryl Hall.

Todas lograron apenas el 2% de los votos.

El público pudo participar en la encuesta de Billboard desde el 1 de junio y se evaluaron canciones oficiales de la FIFA lanzadas desde 1990.

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