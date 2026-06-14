Billboard corona a "Dai Dai" de Shakira como la mejor canción oficial de los mundiales

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México en Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

MIAMI.- Una encuesta realizada por la revista Billboard coronó a Dai Dai de Shakira , junto al artista nigeriano Burna Boy, como la mejor canción oficial de un mundial de todos los tiempos.

La composición logró el 31.28% de los votos de la muestra, lo que la ubicó en el primer lugar de la encuesta .

MÚSICA Mundial 2026 apuesta por grandes presentaciones de música para atraer más público

Embed

En el segundo puesto se posicionó nuevamente Shakira con Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial de la Copa del Mundo 2010. La pieza obtuvo el 26,65% de los votos.

Embed

El podio lo completa La Copa de la Vida de Ricky Martin, canción oficial del Mundial de Francia 1998. Esta recibió el 24,73% de los votos.

En el cuarto y quinto lugar se ubicaron We Are One (Ole Ola), de Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte en Brasil 2014, con el 8,01%, y The Time of Our Lives, de Il Divo y Toni Braxton del Mundial de Alemania 2006.

Embed

Embed

Menos populares

La encuesta de Billboard también incluyó las canciones Hayya Hayya (Better Together), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha; Boom, de Anastacia; Un’estate italiana, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; Live It Up, de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi; y Gloryland, de Daryl Hall.

Todas lograron apenas el 2% de los votos.

El público pudo participar en la encuesta de Billboard desde el 1 de junio y se evaluaron canciones oficiales de la FIFA lanzadas desde 1990.