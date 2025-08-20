miércoles 20  de  agosto 2025
FAMOSOS

Aseguran que Shakira y Piqué vendieron mansión en España

La estructura se encuentra en un complejo, que la expareja adquirió durante su relación, la cual posee otras dos viviendas que también están a la venta

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Todo parece indicar que Shakira y Gerard Piqué están logrando desprenderse de su pasado. Según los medios españoles ABC y El Periódico de Catalunya, la cantante colombiana y el exfutbolista han logrado vender una de las tres mansiones que compartían en Barcelona.

Según lo expuesto, se trata de una propiedad ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat, la cual se vendió por más de tres millones de euros; es decir, unos 3.494.100 dólares.

Lee además
Camila Cabello se presenta en Today de NBC, en Rockefeller Plaza el 12 de abril de 2022 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Camila Cabello encanta a Shakira con cover de "Si Te Vas"
Shakira inicia su segunda vuelta por México.
MÚSICA

Shakira vuelve a México con la gira "Las mujeres ya no lloran"

Propiedad

La estructura se encuentra en un complejo, que la expareja había adquirido durante su relación, la cual posee otras dos viviendas.

Los medios señalaron que la intención de las celebridades era crear un espacio interconectado para su familia. La propiedad cuenta con jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas incluidas. En una de las casas vivían la barranquillera, el catalán y sus dos hijos, Milan y Sasha; mientras que en otra habitaban Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, padres del deportista.

Presuntamente, la tercera casa estaba destinada a los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Este proyecto se inició en 2012 y fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller.

Luego de que la expareja protagonizara la polémica separación, y Shakira decidiera mudarse nuevamente a Miami junto a sus pequeños, apostaron por detener el proyecto y ponerlo en venta.

Sobre las otras dos casas, los medios españoles detallan que tanto Shakira como Gerard están decididos a salir de ellas también. Trascendió que ambas conforman un lote valuado en 10,99 millones de euros; es decir, alrededor de 11 millones de dólares.

Temas
Te puede interesar

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Revelan causa de muerte de David Hekili Kenui Bell, actor de "Lilo & Stitch"

Noel Gallagher elogia a su hermano Liam en una entrevista tras regreso de Oasis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Maduro y Petro, una amenaza para Estados Unidos
OPINIÓN

Maduro y Petro, una amenaza para Estados Unidos

Te puede interesar

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección de los Heat

Por DANIEL CASTROPÉ
Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte en medio de controversia

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?