Aseguran que Shakira y Piqué vendieron mansión en España

MIAMI.- Todo parece indicar que Shakira y Gerard Piqué están logrando desprenderse de su pasado. Según los medios españoles ABC y El Periódico de Catalunya, la cantante colombiana y el exfutbolista han logrado vender una de las tres mansiones que compartían en Barcelona.

Según lo expuesto, se trata de una propiedad ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat, la cual se vendió por más de tres millones de euros; es decir, unos 3.494.100 dólares.

La estructura se encuentra en un complejo, que la expareja había adquirido durante su relación, la cual posee otras dos viviendas.

Los medios señalaron que la intención de las celebridades era crear un espacio interconectado para su familia. La propiedad cuenta con jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas incluidas. En una de las casas vivían la barranquillera, el catalán y sus dos hijos, Milan y Sasha; mientras que en otra habitaban Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, padres del deportista.

Presuntamente, la tercera casa estaba destinada a los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Este proyecto se inició en 2012 y fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller.

Luego de que la expareja protagonizara la polémica separación, y Shakira decidiera mudarse nuevamente a Miami junto a sus pequeños, apostaron por detener el proyecto y ponerlo en venta.

Sobre las otras dos casas, los medios españoles detallan que tanto Shakira como Gerard están decididos a salir de ellas también. Trascendió que ambas conforman un lote valuado en 10,99 millones de euros; es decir, alrededor de 11 millones de dólares.