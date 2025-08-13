miércoles 13  de  agosto 2025
Shakira vuelve a México con la gira "Las mujeres ya no lloran"

Shakira ofreció un espectáculo por todo lo alto en Tijuana como arranque de sus 17 presentaciones en México

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Shakira regresó a México para inaugurar la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que ya vendió más de un millón de tickets en el país, con un concierto que quedará para siempre en la memoria de Tijuana. Más de 30.000 fanáticos abarrotaron el Estadio Caliente en un sold out sin precedentes, convirtiendo la noche en un hito tanto para la ciudad como para México.

La artista eligió a esta ciudad fronteriza como punto de partida, dejando en claro la relevancia cultural de la gira y su manera única de celebrar la latinidad.

"¡Por fin en México, mi casa! No saben cuántas ganas tenía ya de volver a este país que tanto quiero. Gracias por estar aquí, gracias por hacerme tan feliz. ¡Gracias, Tijuana! ¡Gracias, mi gente! ¡Qué noche, los quiero mucho!", escribió la barranquillera en redes sociales.

Otros éxitos que sonaron fuero Hips Don’t Lie, La Tortura, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, además de más de 20 canciones de su repertorio.

Tras la noche histórica, la gira seguirá su recorrido por México en:

Hermosillo: 14 de agosto, Estadio Héroe de Nacozari

Chihuahua: 17 de agosto, Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza

Torreón: 20 de agosto, Estadio Corona

Monterrey: 23 de agosto, Parque Fundidora

Ciudad de México: 26, 27, 29 y 30 de agosto, Estadio GNP Seguros

Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora

Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron

Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc

