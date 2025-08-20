Kylie Jenner y Timothée Chalamet desmienten rumores de ruptura

MIAMI.- Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a acaparar titulares tras reaparecer juntos en Budapest, desmintiendo así los insistentes rumores de una posible ruptura. La pareja fue vista el 19 de agosto en un café de la ciudad, donde disfrutaron de un momento relajado y sonriente que fue rápidamente compartido en redes sociales por el propio establecimiento.

Las imágenes muestran a ambos ingresando de manera discreta al lugar, con un atuendo casual y actitud cercana. Según testigos, se mostraron amables con el personal y no ocultaron su complicidad, lo que confirma que la relación continúa pese a la distancia y las apretadas agendas que mantienen. La aparición llega después de varias semanas en las que se especuló con un distanciamiento, especialmente porque Chalamet no asistió al cumpleaños número 28 de la empresaria.

El actor se encuentra actualmente en Hungría filmando Dune: Messiah, secuela de la exitosa saga de ciencia ficción, lo que le ha impedido pasar más tiempo en Los Ángeles junto a Jenner. Por su parte, la fundadora de Kylie Cosmetics continúa volcada en su faceta empresarial y en la maternidad, aunque según fuentes cercanas, ambos se esfuerzan por mantener la relación a flote con videollamadas frecuentes y encuentros cuando sus compromisos lo permiten.

Juntos en la distancia

En julio, Jenner ya había viajado a Europa para coincidir con el actor, lo que incluyó un romántico fin de semana en Saint-Tropez. Ahora, su visita a Budapest refuerza la idea de que ambos priorizan estar juntos a pesar de la distancia. Además, la empresaria ha mostrado su apoyo público a Chalamet a través de interacciones en redes sociales, un detalle que no pasa desapercibido para los seguidores de la pareja.

Con esta reaparición, Jenner y Chalamet envían un mensaje claro: la relación sigue en pie. Su encuentro en Budapest no solo acalla los rumores de crisis, sino que también muestra cómo, en medio de dos carreras tan exigentes, logran encontrar espacios para compartir y mantener viva su historia.