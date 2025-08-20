Príncipe Haakon de Noruega se pronuncia ante la acusación contra su hijastro

MIAMI.- El príncipe Haakon de Noruega, heredero al trono del país, rompió el silencio tras la acusación que presentó formalmente la Fiscalía en contra de su hijastro, Marius Borg Høiby, de 32 cargos criminales , incluidos cuatro delitos de violación.

En sus primeras palabras a la prensa respecto al caso, el príncipe señaló que los miembros de la corona seguirán cumpliendo con sus obligaciones.

"Ha sido desafiante y difícil para todos. Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas. Todos los implicados en el caso lo han encontrado desafiante y difícil", reseñó el medio noruego NRK.

Las palabras llegaron durante la asistencia del príncipe heredero a la inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor, en la ciudad de Trondheim, en el centro de Noruega.

Aunque la prensa intentó conocer más acerca de los delitos del hijo de su esposa, la princesa Mette-Marit, Haakon hizo caso omiso a los cuestionamientos.

Investigación

Marius Borg Høiby es fruto del matrimonio que mantuvo la princesa Mette-Marit previo a conocer al príncipe Haakon en el año 2000 y casarse en 2001. Los príncipes herederos son padres de la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

El joven de 28 años no tiene título real ni nobiliario, así como tampoco ocupa un lugar en la línea de sucesión de la corona de Noruega. En 2017, la familia informó que Marius tampoco ocuparía ningún cargo público; sin embargo, continuó acompañando a su familia en distintos compromisos institucionales.

La última vez que posó junto a los miembros de la monarquía fue en 2022, durante la celebración del cumpleaños número 18 de su hermana, la princesa Ingrid Alexandra, hija de Mette-Marit y Hakoon.

En 2024, Marius Borg Høiby fue arrestado y permaneció privado de libertad durante 30 horas, luego de que su pareja lo denunciara por agresión.

Pese a que fue liberado, las autoridades iniciaron una investigación que desencadenó una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias víctimas.

Tras presentarse la acusación formal, el fiscal Sturla Henriksbo dijo a CBS que la pena máxima por los cargos es de 10 años de prisión. Asimismo, señaló que su vinculo con la familia real no supone que deba ser tratado con algún tipo de privilegio ante los delitos cometidos y se espera que el juicio comience en enero de 2026.

"El hecho de que Marius Borg Høiby sea miembro de la familia real no debería, por supuesto, significar que deba ser tratado con mayor ligereza o severidad que si otros hubieran cometido actos similares", manifestó Henriksbo.

Postura de la princesa

En diciembre, la princesa Mette-Marit ofreció unas declaraciones en el programa NRK El año de la familia real 2024.

Durante su intervención, aseguró que el 2024 fue un año desafiante para la familia. “Ha sido un año exigente y un otoño exigente para nosotros”.

Cuando se le cuestionó sobre la investigación contra su primogénito, señaló que Marius tenía derecho a la privacidad y que se encontraba buscando ayuda profesional.

"No creo que hubiéramos podido estar en una situación como esta sin contar con esa ayuda, juntos como familia, y al mismo tiempo cumplir con nuestras obligaciones con el pueblo noruego".

Sin embargo, la salud de la princesa ha estado comprometida desde que se dio a conocer la investigación contra Høiby, pues la fibrosis pulmonar que padece se ha agravado, alejándola de sus compromisos reales.