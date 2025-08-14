jueves 14  de  agosto 2025
Camila Cabello encanta a Shakira con cover de "Si Te Vas"

Este gesto generó una ola de entusiasmo en redes, donde los fanáticos tanto de Shakira como de Camila Cabello se volcaron a elogiar la interpretación

Camila Cabello se presenta en Today de NBC, en Rockefeller Plaza el 12 de abril de 2022 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Michael Loccisano
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La cantante Camila Cabello volvió a sorprender a sus seguidores con un conmovedor tributo a Shakira, al publicar en TikTok una versión acústica y minimalista de Si Te Vas, uno de los éxitos más emblemáticos de la colombiana.

El video en blanco y negro la muestra interpretando la canción con su guitarra, desde una habitación de hotel en Taiwán, acompañada solo por una delicada ambientación sonora. Acompañó la publicación con el texto: “Singing Shak in my hotel room in Taiwan”, junto a un corazón y la bandera del país asiático .

La respuesta no tardó en llegar: la propia Shakira, actualmente en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, comentó con un cariñoso mensaje: “Camila linda, me encanta como le queda ‘Si te vas’ a tu voz”.

Reacciones

Este gesto generó una ola de entusiasmo en redes, donde los fanáticos tanto de Shakira como de Camila Cabello se volcaron a elogiar la interpretación y a soñar con una posible colaboración en el futuro.

Si Te Vas fue lanzada en 1998 como parte del álbum ¿Dónde Están los Ladrones?, que consolidó el carácter pop-rock y la emotividad de Shakira como sello distintivo, antes de su salto al mercado angloparlante.

Esta no es la primera vez que ambas artistas muestran afinidad pública: en 2023 coincidieron durante la Semana de la Moda de París, donde compartieron fotografías y demostraron una camaradería visible al público.

Además, el momento cobra relevancia en medio del gran impulso que vive Shakira con su gira, la más exitosa de una artista latina en 2025 según números de Sony Music Latin, mientras Camila Cabello continúa su gira por Asia y recientemente culminó con éxito la etapa europea de su tour Yours.

