Autoridades fijan fecha para el juicio de Damian Valdez, asesino de El Taiger

La Fiscalía reveló entonces un video en el que se muestra el momento en el que el acusado dispara a Carvajal afuera de una casa en Hialeah en octubre. Según reportó Univisión, el audiovisual también expuso cómo Damián Valdez arrastró al cubano hasta el carro donde fue hallado horas después cerca del Hospital Jackson Memorial, en Miami.

La audiencia para establecer la fecha del juicio se llevó a cabo el jueves 13 de febrero. Sin embargo, Teresa Padrón, exmánager de El Taiger, reveló en redes sociales que la decisión se prolongó más del tiempo esperado, y acusó a las autoridades de querer descartar el caso.

"Ya me comuniqué con la Fiscalía. Estoy esperando una llamada. Yo sé cómo funciona este país pues nací aquí, sé que se tardarán; pero ellos están prologando esto para cansarnos, ellos no quieren que este caso tengan atención mediática. José no tiene familiares aquí peleando por justicia. Por favor, apóyenme es lo único que pido, que nos unamos y luchemos todos por la justicia que José merece", escribió en las historias de Instagram.

Padrón, quien tras la muerte del cantante cubano creó una campaña para la justicia aumentara los cargos contra Valdez Valloso, señaló que para el Estado el proceso es costoso, por lo que siente temor que la muerte de El Taiger quede impune.

"Ustedes no entienden que todo esto le cuesta mucho dinero al estado. El asesino no está pagando por un abogado, el Estado lo está pagando. El Estado tiene que pagarle a todos, incluyendo al jurado. Cuesta mucho dinero este proceso y el Estado lo está pagando todo. No entienden que para ellos José no es más que otra persona a la que le quitaron la vida. Si nosotros no ponemos la presión, ellos puede que hagan un trabajo no bien hecho", escribió.

"Esto no se trata de "show", no se trata de "redes". Déjenme de seguir, me da igual. Esto se trata de PEDIR JUSTICIA!", agregó.

Hasta los momentos, Padrón no se ha pronuncia sobre la fecha del juicio.