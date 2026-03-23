Inicia en Miami juicio contra excongresista David Rivera por millonario cabildeo para Venezuela

MIAMI. - El excongresista David Rivera comparece este lunes ante un tribunal federal en el centro de Miami para el comienzo formal de su juicio por corrupción, un proceso que arranca con los alegatos iniciales ante la jueza Melissa Damian tras una semana de selección del jurado.

El Departamento de Justicia acusa al expolítico de 60 años de recibir un contrato de 50 millones de dólares para mejorar la imagen del régimen de Nicolás Maduro y evitar sanciones estadounidenses durante el año 2017, sin registrarse legalmente como agente extranjero.

CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

El peso de las acusaciones

Junto a la consultora política Esther Nuhfer, Rivera encara once cargos penales. La fiscalía argumenta que ambos orquestaron una conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos, lavar dinero y violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Según los documentos judiciales, Rivera firmó en 2017 un acuerdo de consultoría con la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

De los 50 millones de dólares pactados, los acusados lograron cobrar aproximadamente 20 millones.

Rivera sostiene su inocencia total. En su defensa, el exlegislador asegura que su labor se limitó a la consultoría empresarial para la compañía Citgo y que la investigación en su contra tendría motivaciones políticas.

Conexión

El caso capta la atención nacional por la lista de testigos. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, acudirá a la corte este martes para brindar su testimonio.

Según las investigaciones, Rubio y Rivera forjaron una amistad en los años 1990 e incluso compartieron residencia en Tallahassee cuando ambos representaban al sur de Florida en el Congreso estatal.

La fiscalía sostiene que Rivera habría intentado capitalizar este acceso directo para influir en la postura de la Casa Blanca hacia Venezuela.

Proceso judicial

Este juicio ocurre en un momento histórico particular. Los hechos sometidos a escrutinio se remontan a los esfuerzos del chavismo por evitar la estrategia de máxima presión impuesta desde Washington hace casi una década.

Los fiscales señalan a la funcionaria venezolana Delcy Rodríguez como la mente maestra detrás de la contratación de Rivera.

Hoy, el panorama es radicalmente distinto tras la reciente captura de Nicolás Maduro y los acuerdos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas.

Sin embargo, el tribunal de Miami se concentrará estrictamente en determinar si el excongresista republicano vulneró la ley federal para lucrarse a expensas de la política exterior estadounidense.