lunes 23  de  marzo 2026
Accidente

Dos muertos en choque de un vehículo y un avión en un aeropuerto de Nueva York

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa

Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.

Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.

AFP

El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

Lee además
Lionel Messi #10 del Inter Miami CF controla el balón durante el partido de la MLS entre el New York City FC y el Inter Miami CF en el Yankee Stadium el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York. 
Fútbol

Messi firma el gol 901 y lidera remontada del Inter Miami en Nueva York
La pintura Árbol de la esperanza, mantente firme, de Frida Kahlo, se exhibe mientras una mujer observa las obras de arte durante una presentación a la prensa de la exposición Frida y Diego: El último sueño en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.
ARTES VISUALES

Una exposición y una ópera reunirán a Frida Kahlo y Diego Rivera en Nueva York

Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.

Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios permanecen en el hospital en "estado estable y sin lesiones que pongan en peligro su vida", añadió. "Han podido hablar y estamos notificando a sus familias".

Imágenes de la AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos alrededor de las 21H40 del domingo (03H40 GMT de lunes) que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.

La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 14h00 (18h00 GMT) "para permitir una investigación exhaustiva".

- Cancelaciones y cierres -

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión "transitaba por la pista cuando golpeó" al vehículo de rescate al cruzarse en su camino.

La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría "cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico" cerca del aeropuerto.

"Usen rutas alternativas", urgió en X.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

Defensa de Maduro pide de nuevo desechar acusación en su contra

Exhiben en Nueva York clavicordio con el que Mozart compuso "La Flauta Mágica"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La espuma utilizada por los bomberos cubre los escombros tras un impacto, supuestamente provocado por un misil o por fragmentos de un interceptor, en un barrio residencial de la zona de Petah Tikva, Israel, el 22 de marzo de 2026.
ATAQUES

Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.
SEGURIDAD

Trump anuncia despliegue de ICE este lunes en los atascados aeropuertos de EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
ALERTA MUNDIAL

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

El centrocampista portugués del Manchester City, Bernardo Silva, número 20, levanta el trofeo mientras los jugadores del City celebran tras la final de la Copa de la Liga inglesa entre el Arsenal y el Manchester City en el estadio de Wembley en Londres el 22 de marzo de 2026. El City ganó el partido 2-0.
Fútbol

Manchester City campeón de la Carabao Cup: doblete de Nico O'Reilly y Guardiola hace historia

La cantante estadounidense Chappell Roan.
POLÉMICA

Prohíben a cantante Chappell Roan actuar en Rio tras incidente con hija de Jude Law

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Guerra

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas"
Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.
Accidente

Dos muertos en choque de un vehículo y un avión en un aeropuerto de Nueva York

El ayuntamiento de Coral Gables.
OCHO REFERENDOS

Vence plazo de inscripción para históricas elecciones por correo en Coral Gables

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
ALERTA MUNDIAL

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

Apagón en Cuba.
CAOS

Gran parte de La Habana sigue a oscuras, solo ha recuperado el 56% del servicio