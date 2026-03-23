Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo.

MIAMI.- Desde hace algunas semanas William Levy ha dejado pista sobre la nueva oportunidad que se estaría dando en el amor. No obstante, el rostro de la mujer que habría encantada al actor cubano americano y su nombre ha sido un misterio hasta hoy, pues solo se refería a ella como "señorita J".

La noche del domingo 22 de marzo, el intérprete compartió reposteó en las historias de Instagram una fotografía en un café tomado de la mano de la misteriosa mujer.

Se trata de Jennifer Camacho y lejos está de ser parte de la industria del entretenimiento.

Romance

Según informa ¡HOLA!, es una enfermera de cuidados intensivos con estudios en la Universidad de la Florida Central, de la cual egresó en 2023.

Sin embargo, se desconoce cómo fue que los mundos de Levy y Camacho se cruzaron.

Lo que sí es cierto es que el romance tiene un tiempito. Semanas atrás, el protagonista de Montecristo fue distinguido en el Festival de Málaga, en España. Entonces, él compartió una dedicatoria a sus hijos y personas de su círculo íntimo, entre ellos a la "señorita J":

"Y a ti señorita J , también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho mucho mucho".