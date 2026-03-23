lunes 23  de  marzo 2026
JUSTICIA

Bill Cosby sentenciado a pagar 19 millones de dólares a víctima de abuso sexual

El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Bill Cosby pagar la cantidad, cifra que podría aumentar si se añaden daños punitivos

En esta foto de archivo tomada el 24 de septiembre de 2018, el comediante Bill Cosby sale después del primer día de una audiencia de sentencia en el juzgado del condado de Montgomery en Norristown, Pensilvania.

En esta foto de archivo tomada el 24 de septiembre de 2018, el comediante Bill Cosby sale después del primer día de una audiencia de sentencia en el juzgado del condado de Montgomery en Norristown, Pensilvania.

AFP/Brendan Smialowski

LOS ÁNGELES.- Una mujer que dijo haber sido drogada y agredida sexualmente por el veterano actor estadounidense Bill Cosby fue indemnizada con más de 19 millones de dólares el lunes, tras una audiencia civil en California.

Durante la audiencia en Santa Mónica se relató cómo el comediante empezó a ir al restaurante donde trabajaba Donna Motsinger hace 50 años.

Lee además
La quinta será la temporada de despedida de la aclamada serie de HBO Max, Hacks
PLATAFORMAS

Quinta y última temporada de "Hacks" se estrena el 10 de abril
Shakira durante su segunda vuelta por México.
MÚSICA

Shakira añade tres nuevas fechas a residencia en Madrid

Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.

La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento y, lo siguiente que recuerda, es que despertó en su casa, en ropa interior.

La víctima habla

"Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby", dijo en la demanda.

Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido.

El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19,3 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si se añaden daños punitivos.

El caso se presentó ante el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares en concepto de daños a Judy Huth, tras determinar que la había manoseado en 1975, cuando ella tenía 16 años.

Cosby había sido encarcelado en Pensilvania en 2018 por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto, pero fue puesto en libertad en 2021 debido a la anulación de su condena por un tecnicismo.

Decenas de mujeres han acusado a Cosby de ser un depredador sexual, calculador, que a lo largo de cuatro décadas suministró sedantes y alcohol a sus víctimas antes de agredirlas.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Camilo anuncia gira 2026 por Europa, Estados Unidos y América Latina

Louis Tomlinson revela su canción favorita de One Direction

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Guerra

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
ALERTA MUNDIAL

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

Vista parcial del litoral habanero. 
Perspectiva

Cuba, una provocación anunciada

Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.
Accidente

Dos muertos en choque de un vehículo y un avión en un aeropuerto de Nueva York

Te puede interesar

Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Escalada del conflicto?

Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Israel y EEUU
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

ICE Houston arresta a más de 1.500 extranjeros con antecedentes penales, miembros de pandillas, fugitivos extranjeros e infractores de las leyes de inmigración durante una operación de 10 días.
CRISIS

Aeropuerto de Florida recibe a agentes de ICE ante crisis de TSA por cierre del gobierno

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

Pozos en una zona petrolera de California.
CASA BLANCA

EEUU logra acuerdo con TotalEnergies para cambiar proyectos eólicos por petroleros