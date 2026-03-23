Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, se someterá "de inmediato" a tratamiento contra el cáncer de mama

WASHINGTON — La jefa de gabinete de la Casa Blanca , Susie Wiles, de 68 años, fue diagnosticada con cáncer de mama y se someterá a tratamiento "de inmediato", anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Según el mandatario, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde "pasará prácticamente todo su tiempo" mientras recibe el tratamiento.

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"Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato", informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

"Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella", explicó.

Trump describió a Wiles como una de sus asesoras "más cercanas e importantes, tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense".

"¡Pronto estará mejor que nunca! Melania y yo la apoyamos en todo momento y esperamos trabajar con ella en los muchos proyectos importantes y maravillosos", escribió.

Susie Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

FUENTE: Con información de EFE