lunes 23  de  marzo 2026
EEUU

Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, se someterá "de inmediato" a tratamiento contra el cáncer de mama

Trump anuncioo que Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde "pasará prácticamente todo su tiempo" mientras recibe el tratamiento

El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

ANNABELLE GORDON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 68 años, fue diagnosticada con cáncer de mama y se someterá a tratamiento "de inmediato", anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el mandatario, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde "pasará prácticamente todo su tiempo" mientras recibe el tratamiento.

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"Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato", informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

"Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella", explicó.

Trump describió a Wiles como una de sus asesoras "más cercanas e importantes, tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense".

"¡Pronto estará mejor que nunca! Melania y yo la apoyamos en todo momento y esperamos trabajar con ella en los muchos proyectos importantes y maravillosos", escribió.

Susie Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

FUENTE: Con información de EFE

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