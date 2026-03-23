lunes 23  de  marzo 2026
Guerra

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas"

Medios iraníes afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Estados Unidos ha pospuesto ataques contra las plantas de energía iraníes tras mantener unas "muy buenas" conversaciones con Teherán para "una resolución completa" de la guerra, pero la prensa estatal iraní desmintió tales contactos.

El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana de amenazas cruzadas entre ambos bandos. Sin embargo, desde Teherán, varios medios negaron que hubiera conversaciones con el país norteamericano.

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"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", señaló la agencia de noticias Mehr, que citó a la cancillería iraní. Las declaraciones forman parte de un intento "de reducir los precios de la energía", agregó.

Expertos señalan que la negación de Irán obedece a la necesidad que tiene de demostrar, no solo dentro sino fuera de sus fronteras, que sigue siendo una nación fuerte; por lo que no admite sus contactos con Washington.

Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y reavivaron las bolsas, que llevan tres semanas oscilando al vaivén del conflicto.

En su red Truth Social, Trump explicó que en los últimos dos días habían mantenido "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán para "una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio".

Estas conversaciones "continuarán a lo largo de la semana", afirmó Trump.

A raíz de estos contactos, el presidente ordenó al Pentágono retrasar "cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días".

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Cruce de amenazas

El anuncio llegó horas antes de que expirara el ultimátum lanzado el sábado por el mismo Trump, que amenazó con "aniquilar" las centrales eléctricas de Irán si no reabría en 48 horas el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo, por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos, lleva de facto cerrado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Teherán, por su parte, amenazó con minar "las vías de acceso y las líneas de comunicación" en el Golfo y con atacar "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos" en la zona.

En la prensa estatal iraní aparecían el lunes listas de posibles infraestructuras, como las plantas de Orot Rabin y Rutenberg en Israel, las dos principales centrales eléctricas del país.

"¡Despídanse de la electricidad!", afirmaba una infografía de la agencia Mehr con posibles blancos en Arabia Saudita y otros países vecinos.

Crisis energética

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes que la guerra podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas.

Según las estimaciones de la AIE, el mundo ha perdido cada día 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler. Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar ese paso.

"Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección", avisó Birol.

FUENTE: Con información de AFP

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