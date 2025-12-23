martes 23  de  diciembre 2025
Barry Manilow es diagnosticado con cáncer de pulmón

El artista aseguró que cancelará todos los conciertos programados para el resto de diciembre y enero

El cantautor estadounidense Barry Manilow durante la 76.ª edición de los Premios Tony en el United Palace de Nueva York el 11 de junio de 2023.

El cantautor estadounidense Barry Manilow durante la 76.ª edición de los Premios Tony en el United Palace de Nueva York el 11 de junio de 2023.

 

 

AFP/Ángela Weiss

LOS ÁNGELES.- El cantautor estadounidense Barry Manilow anunció el lunes que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que planea tratar la enfermedad mediante cirugía.

El artista, de 82 años y ganador de un Grammy, dijo en una publicación de Instagram que una resonancia magnética ordenada después de un episodio prolongado de bronquitis "descubrió un punto cancerígeno" en su "pulmón derecho que necesita ser removido".

"Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan temprano", agregó Manilow.

Tratamiento

El artista aseguró que planea someterse a una cirugía para remover el cáncer, por lo que cancelará todos los conciertos programados para el resto de diciembre y enero.

"Los doctores no creen que se haya propagado y estoy haciéndome exámenes para confirmar su diagnóstico", dijo, y añadió que no se someterá a quimioterapia ni a radioterapia.

El cantante de rock suave, conocido por una serie de éxitos en la década de los setenta, incluyendo Copacabana y I write the songs, dijo que planea volver a los escenarios a mediados de 2026.

"Estoy contando los días para volver a mi segundo hogar, el Westgate Las Vegas, para nuestros conciertos del fin de semana de San Valentín el 12, 13 y 14 de febrero", dijo en su declaración.

"Algo me dice que ese fin de semana de febrero va a ser una gran fiesta".

FUENTE: AFP

