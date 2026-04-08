BBC reconoce error por insulto racista en transmisión de los BAFTA

LONDRES.- Una investigación interna de la BBC concluyó el miércoles que el gigante audiovisual británico violó sus normas editoriales al emitir un insulto racista pronunciado por un invitado con síndrome de Tourette durante los BAFTA , los premios de cine del Reino Unido.

Cuando dos actores de la película Sinners, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, estaban en el escenario el 22 de febrero para entregar el premio a los efectos especiales, John Davidson, un hombre con síndrome de Tourette, enfermedad neurológica caracterizada por tics motores y vocales, lanzó un insulto racista.

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Davidson estaba presente en la ceremonia porque la película I Swear, inspirada en su vida, estaba nominada a varios BAFTA.

La unidad encargada de las quejas en la BBC, que afirmó haber recibido un gran número, consideró que la cadena había infringido sus normas al no eliminar el insulto en la retransmisión diferida y al dejarlo en la versión disponible hasta la mañana siguiente.

La inclusión de este insulto "no se basaba en ninguna justificación editorial", indicó la unidad.

No obstante, la unidad aceptó la explicación del equipo de control de emisiones, que afirmó no haber "escuchado ni identificado la palabra", difícilmente inteligible, y no fue algo "intencionado".

La BBC se había disculpado y reconoció pocos días después haber cometido un "grave error".

El británico Robert Aramayo, que interpretó a John Davidson en la película I Swear, recibió el BAFTA al mejor actor.

FUENTE: AFP