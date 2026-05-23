Maxi Iglesias: "Volar era una de mis inquietudes desde pequeño"

El actor español participó en la gala de los Premios Platino 2026, celebrados en Riviera Maya, México, donde conversó sobre su trayectoria y las producciones que lo mantienen ocupado, además, habló sobre su libro y su más reciente aventura.

“Tenía ganas de volver, no siempre es posible por la agenda, rodajes, de hecho, ahora me encuentro en el rodaje de una película, se me ha hecho raro, pero también es verdad que ya estaba hablado que iba a venir desde hace tiempo. Estoy contento de contribuir y de encontrarme con compañeros con los que he tenido la suerte de trabajar. Es un lugar de encuentro en el que se pone al alza lo importante que es el mix y el poder trabajar sin importar los países ni la procedencia”, dijo Maxi Iglesias a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Su nueva película, Todo lo que nunca fuimos, es una adaptación al cine de la novela de Alice Kellen, que aborda la problemática de la salud mental.

“Es una película preciosa que habla de algo tan importante como la salud mental. El personaje protagonista de Leah sufre un acontecimiento al inicio de la historia que la sumerge en una profundísima depresión. Y, a través del estilo de vida de Axel, el mejor amigo de su hermano, y de todo lo que hablan, consigue sanar”, comentó sobre la trama, que se estrena en cines de España el 5 de junio.

“La historia se cuenta en Australia, pero que se ha rodado en España por motivos financieros y también para demostrar que ese paisaje ideado por Alice Kellen, también se puede contar en el País Vasco. Y cuando has tenido la suerte de actuar en otros países, encuentras que no solo son las historias, sino también que ayuda muchísimo a trasladar esas historias”, añadió.

Sobre lo que ha aprendido de los diferentes lugares donde ha trabajado, expuso:

“Yo siempre digo que al final es muy nutritivo, no solo como actor, también como persona, ver, compartir y entender las diferentes maneras que tenemos de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que al final es la herramienta que tenemos como actores. He aprendido muchísimo de compañeros de Colombia, Perú, Argentina, Miami. Y me voy quedando con esa manera de exponer las situaciones de los personajes, de recibir los conflictos, de la naturalidad con la que se percibe esa situación, o de lo que se aplica de manera intensa. Entonces, creo que para mí ha sido muy nutritivo poder estar en contacto y espero seguir en contacto durante mucho tiempo a través de ese intercambio de las diferentes culturas”.

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Volar sin alas

Iglesias abordó la necesidad de contar historias en la gran pantalla que toquen fibras humanas con temas que reflejen cuestiones de interés social.

“Hay muchísimas historias que contar. Tengo la suerte de estrenar cuatro proyectos este año, uno se acaba de estrenar, que es la segunda temporada de Punto Nemo, una coproducción con Portugal en la que hablamos de un buque científico y de la importancia de la contaminación y de todo lo que se vierte a los mares. Pasan otras cosas en la serie, pero es un punto de partida muy importante. En Todo lo que nunca fuimos hablamos de la salud mental. Tengo pendiente Ella, maldita alma, en la que interpreto a un cura que vive en un pueblo en el que todo se complica, y habla de la importancia de la fe y de la integridad como sociedad, aunque sea en un pueblo pequeñito, trata sobre las diferentes maneras de opinar”, adelantó.

“Y luego tengo pendiente también el estreno una película que se llama Nuda Propiedad, que habla de la dificultad que estamos atravesando como sociedad hoy a la hora de comprar una casa. Estoy muy contento porque son cuatro proyectos totalmente distintos que hablan de temáticas totalmente diferentes e importantes hoy en día, como la salud mental, la vivienda, la contaminación, la fe y la sinceridad”, agregó.

Asimismo, el actor afirmó que es esencial que se continúen tendiendo puentes en la industria.

“Creo que es muy importante que siga existiendo ese intercambio y que se sigan enseñando proyectos tanto de acá o de allá, que siga ese baile de historias y de encuentros de actores y actrices, de los diferentes entornos, paisajes para mostrar, tenemos unos países que son increíbles”, dijo.

A la pregunta de cómo ha sido evolucionar artísticamente y como persona ante las cámaras, contestó:

“Creo que va un poco de la mano, porque a nivel profesional he tenido la suerte de coincidir con mucha gente, de conocer a muchas personas, productoras muy diferentes, con maneras de pensar distintas, directores, directoras, jefes de iluminación. Y ese bagaje te va enseñando muchísimo sobre lo que te aporta más y lo que te aporta menos. Y a nivel personal, inevitablemente, también te afecta. Y creo que es un recorrido importante ir seleccionando dónde nos encontramos más a gusto y qué hace que merezca la pena más salir de casa para encontrarte con un equipo que también tenga la emoción y el compromiso con la historia que se quiere contar”.

“Hay muchos personajes que me han marcado. Si me centro en lo que es este año, los cuatro proyectos me han aportado muchísimo. Luego mirando hacia atrás, está el personaje en Asesinos inocentes (2015), que es una historia que habla de las oportunidades de la vida, de la culpa. Me encantó hacer esa película”.

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Otras pasiones

Además de actuar, Iglesias se ha dedicado a explorar nuevas rutas y pasatiempos. El actor publicó su primera novela, Horizonte artificial y obtuvo su licencia de piloto.

“Volar, el entender cómo algo se podía dar de esa manera, cómo pueden existir los aviones y cómo se puede ir de un lado a otro de esa manera, era una de mis inquietudes desde pequeño. Eso sumado a que quería escribir un libro que hablara de una historia concreta, que necesita de ese tipo de transporte para ser contada de una manera más vertiginosa y con más dinamismo. Entonces, decidí asistir a las clases de teoría y luego de ahí hice las prácticas habiendo aprobado los exámenes teóricos. Y poder volar también fue importante para transmitir en mi libro esta sensación que pueden tener los pilotos, los copilotos y todo el equipo que hace posible que se vuele. Estoy muy contento con la experiencia, por recoger esas sensaciones y experiencias también en el libro. Horizonte artificial es una historia que tiene distintos personajes y traté de aportar elementos diferentes a cada uno de esos personajes que aparecen en la historia”, dijo.

“Hubo momentos muy complicados, porque estaba rodando tres proyectos durante ese año que escribí el libro, y me faltaba tiempo, entonces [las editoriales] me daban alas. Nunca mejor dicho, porque al final el libro también habla de los vuelos, para que lo terminara, para que escribiera”, recordó.

Inmerso por estos días en lo que será su segundo libro, el actor continúa promocionando el primero, publicado el pasado año.

“Es algo que requiere de tiempo, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe y lo entiendo porque me asocian con lo que soy, actor; es algo lógico. Pero bueno, poco a poco estoy visitando muchas ciudades en Ferias del Libro. Estuve en la de Madrid. Ahora, recientemente, en la Feria del Libro de Barcelona, en Sant Jordi. Y en la Feria del Libro de Santander, en Sevilla. También he firmado en Girona, en el norte del país; en Galicia, en Santiago de Compostela, en Vigo. Estoy muy contento, porque al final es un recorrido para dar a conocer la historia, además, de que es un encuentro bonito con la gente que me cuenta que les ha parecido el libro. Y a mí me sirve de mucho, porque estoy inmerso en la escritura del segundo y voy recogiendo ese parecer”, contó.

Anticipó que su próximo libro no será una continuación del primero.

“No tiene nada que ver con eso [trilogías]”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de presentar Horizonte artificial en la Feria del Libro de Miami, la respuesta está en manos de las editoriales.

“Pues me encantaría, ojalá. En eso siempre están coordinándose la gente de Roca Editorial, de Penguin Random House, que fueron los que me dieron la oportunidad cuando llegué con mi idea debajo del brazo y me dijeron: ‘Hay mucha gente conocida que quiere escribir libros o que nos llegan con historias, pero como esta tuya no hay nada igual, entonces ponte a ello, escribe’. Y me apoyaron, me animaron. Gracias a ese empeño, a esa esperanza que tenían en mí y a esa ilusión, se hizo posible”.

Para quienes se pregunten si la trama de Valeria continuará, la respuesta es no.

“Valeria terminó ya con la cuarta temporada, porque ya eran los cuatro libros, pero es precioso ver cómo la gente sigue viéndola, no solo por primera vez, sino que hay gente que ya ha visto la serie y vuelve a verla”.