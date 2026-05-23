sábado 23  de  mayo 2026
LITERATURA

Sergio Ramírez sobre suplir a Vargas Llosa en la RAE: "Es una carga muy pesada"

El escritor, Premio Cervantes en 2017 y nuevo académico electo, debe realizar un discurso para tomar posesión de su plaza

El escritor Sergio Ramírez interviene en la presentación de la obra conmemorativa ‘Martí en su universo. Una antología’, en la Real Academia Española (RAE), a 23 de noviembre de 2021, en Madrid (España).

El escritor Sergio Ramírez interviene en la presentación de la obra conmemorativa ‘Martí en su universo. Una antología’, en la Real Academia Española (RAE), a 23 de noviembre de 2021, en Madrid (España).

A. Pérez Meca / Europa Press

CIUDAD DE PANAMÁ.- Ocupar la silla del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en la Real Academia Española (RAE), es una "una carga muy pesada", dijo este viernes el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, a la AFP.

En la víspera, la RAE anunció que el pleno de la entidad eligió a Ramírez para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025.

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"Es un honor muy grande y una carga muy pesada", comentó sobre reemplazar al artista peruano.

Agregó que lo considera "un escritor fundamental" para la lengua española.

Desde Panamá, donde participó del festival Centroamérica Cuenta, Ramírez adelantó: "El primer homenaje que voy a rendir a la figura de Vargas Llosa es dedicar mi discurso de ingreso a la Academia a su obra y a su figura".

Ramírez, de 83 años, se exilió en España en 2021. Dos años después le fue despojada la nacionalidad nicaragüense por criticar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Un giro de 180 grados para quien fue vicepresidente de Ortega entre los años 1985 y 1990.

El escritor, Premio Cervantes en 2017 y nuevo académico electo, debe realizar un discurso para tomar posesión de su plaza. Algo que, dijo, también supone para él la responsabilidad de representar a América Latina ante la RAE.

Polémica

Su candidatura generó algunas críticas de algunos sectores de la oposición nicaragüense, que le cuestionan su pasado como vicepresidente de Ortega.

Sin embargo, el autor de obras como Margarita, está linda la mar, Castigo Divino y Tongolele no sabía bailar, restó importancia el lunes a esas críticas en una entrevista con la AFP.

"Yo no les pongo mucha atención", dijo y apuntó a una "facción muy minoritaria dentro de Nicaragua que quiere dar a esta candidatura un sesgo, un cargo político que no tiene".

"Lo que la academia valora es mi tradición, mis aspectos culturales, si contribuyo o no a la lengua", agregó.

FUENTE: AFP

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