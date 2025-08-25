lunes 25  de  agosto 2025
Belinda se muda a España para grabar serie la serie "Carlota"

Aunque no dijo la fecha exacta de su partida, se sabe que no será inmediatamente; pues en octubre se presenta en la obra Mentiras: All Stars

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris "Walk Your Worth" como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

AFP/Julien De Rosa
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Belinda ha revelado que dejará México por al menos seis meses y se asentará en su país natal, España, para grabar la serie Carlota. La noticia la reveló en el programa Ventaneando, donde expuso que alejarse de la nación que la ha visto crecer es algo que le afecta.

“Me voy a ir muchos muchos meses. Más de seis meses lejos de México, lo cual pues voy a extrañar mucho obviamente todo aquí”, comentó.

La cantante y actriz explicó que no solo estará en España, también pasará unas semanas en Colombia. “Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete u ocho meses de filmación, de pre-producción. Es un proyecto muy ambicioso”, agregó.

Aunque no dijo la fecha exacta de su partida, se sabe que no será inmediatamente; pues en octubre se presenta en Mentiras: All Stars.

"Agotamos todos los boletos, que son más de 10 mil, en menos de 24 horas, fue una locura cómo nos fue de bien, así que estoy muy agradecida con todo el público”, dijo al respecto.

Asimismo, informó que pronto viajará a Puerto Rico para el rodaje del videoclip de un tema colaboración con Sebastián Yatra.

Vínculo con México

No es la primera vez que Belinda deja ver cómo alejarse del país latinoamericano le afecta, pues se mudó de España a temprana edad. En 2024, dijo al programa Sale el sol que México tiene un lugar especial en su corazón, aseverando que se considera mexicana.

“Me encanta México, entonces para mí ir a cualquier parte de aquí, es un regalo. Me encanta comer rico, siento que la comida es la más especial”.

“Amo México, a pesar de que no nací en México, porque yo no nací en México, siempre digo que soy mexicana porque México tiene el corazón más grande que he conocido, tenemos muchos errores, per también tenemos muchas cosas buenas”.

