Instructora de baile asegura que Shakira no fue buena alumna

Shakira actúa en el medio tiempo de la final de la Copa América.

MIAMI.- La bailarina española Chiqui Martí reveló que fue la instructora de pole dance de Shakira, cuando la estrella colombiana se preparaba para las grabaciones del videoclip de Rabiosa. Sin embargo, expuso que la experiencia no la atesora como un buen recuerdo.

Durante su participación en el programa Y ahora Sonsoles, con Sonsoles Ónega, Martí señaló que Shakira la puso 'rabiosa' a ella desde el primer día.

A su juicio, la barranquillera no tuvo la mejor actitud y parecía querer tener el control de la clase cuando era ella quien debía seguir las instrucciones.

"Ella quiso prepararse para el video de Rabiosa y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar. Por que si tú vienes a que yo te enseñe lo que no sabes hacer tú y sé hacer yo, no me puedes estar diciendo: ‘A ver qué haces’, ‘Haz eso’, ‘Repítelo’, ‘No, repítelo'", aseveró.

Embed

Denuncia

La bailarina también dijo que Shakira no fue una buena alumna pues no quería seguir los consejos, poniendo como ejemplo que no quiso quitarse unas medias que llevaba y que el impedían hacer los movimientos del pole dance.

"No se las quería quitar", recordó. “‘Shaki, con medias no podemos bailar. Yo llevo las piernas con aceite, que me encanta y tal, pero yo no puedo bailar así’. Entonces me dijo: ‘No, no'", agregó.

Chiqui Martí también asegura que la estrella rompió los escalones de las escaleras del estudio, pero que pagó la reparación.

Las declaraciones de Martí se suman a las de Jenny García, coreógrafa que en 2023 reveló que la barranquillera la corrió del escenario mientras ensayaban para un concierto que daría en México en 2008.