Ballet Flamenco La Rosa presenta "Juerga Flamenca"

La cita es el domingo 31 de agosto a las 3:00 p.m., en el Moss Center, Black Box, Dennis C Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211 St, Miami, FL

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bajo la dirección de la maestra, coreógrafa, solista y directora artística Ilisa Rosal, el Ballet Flamenco La Rosa presenta Juerga Flamenca, una producción que muestra la fuerza cautivadora y natural del flamenco. La cita forma parte de las celebraciones del 40 aniversario de la agrupación.

Con música en vivo, los artistas flamencos exhibirán una coreografía original que expone el espectacular, y complejo, juego de pies que caracteriza a esta danza, con una precisión atlética y su vibrante de energía que brinda sensualidad, espiritualidad y rebosa pasión contenida, creando una velada poderosa y apasionada.

La música será compuesta, arreglada e interpretada en vivo por músicos del Ballet Flamenco La Rosa, creando un intercambio con la coreografía interpretada por los solistas de la compañía. El enorme potencial del flamenco para inspirar, empoderar y conectar, junto con la energía cautivadora que crea la interacción entre músicos y bailarines, crea una dinámica única y emocionante que conecta con el público de todo el mundo.

La cita es el domingo 31 de agosto a las 3:00 p.m., en el Moss Center, Black Box, Dennis C Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211 St, Miami, FL.

Celebración flamenca

Ilisa Rosal, directora artística de la agrupación, señala en un comunicado que el nombre de la presentación responde a una reunión que se hace para celebrar esta expresión artística.

"Una 'juerga flamenca' se refiere a una reunión animada e informal donde la gente se reúne para celebrar y disfrutar de la música y el baile flamenco. Es un evento social, a menudo descrito como una jam session o una celebración de flamenco freestyle, donde los participantes pueden cantar, bailar, tocar instrumentos y expresarse a través de este arte".

Asimismo, asevera que en esta exhibición las personas podrán conectar con el flamenco de una manera más informal.

"Las juergas no son actuaciones formales, sino eventos sociales informales donde la gente puede conectar a través del flamenco. En España, tanto principiantes como aficionados al flamenco con experiencia son bienvenidos a participar y compartir su pasión por este arte. Los participantes pueden improvisar bailes y palos (como la patada), compartir piezas flamencas en las que han estado trabajando y participar en un animado intercambio de música y movimiento. Las juergas se llenan de palmas, cantes, gritos de ánimo ("¡olé!") y un ambiente general de alegría y pasión por el flamenco".

"Más allá de la música y el baile, las juergas también ofrecen un espacio para que los aficionados al flamenco socialicen, compartan comida y bebida, y disfruten de la compañía de otros amantes de este arte. El público de este espectáculo experimentará esta alegría y se sumergirá en una celebración de color y baile vibrante. Nuestros bailaores, con gran talento y renombre tanto en España como a nivel internacional, transmitirán el sentimiento de una juerga flamenca en este espectáculo. También celebramos nuestro 40.º aniversario y queremos que el público se sienta como en una fiesta flamenca. Queremos que todos se alegren, bailen con nosotros y griten ¡Olé! ".

El Ballet Flamenco La Rosa se ha dedicado a preservar el flamenco en Estados Unidos durante cuatro décadas.

A través de piezas originales e innovadoras, la compañía mantiene y celebra la compleja y profunda tradición de las raíces del flamenco, multiculturales e interdisciplinarias, nacidas en la sociedad multicultural de la Andalucía medieval, en el sur de España, donde europeos, árabes, judíos, africanos y gitanos coexistieron en una época dorada de aprendizaje y cultura conocida como la Edad de Oro.

Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus boletos en la página web www.mosscenter.org.

