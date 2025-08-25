lunes 25  de  agosto 2025
Fotografía confirma romance entre Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal

La primera vez que Nicki y Lamine fueron vistos juntos fue en el cumpleaños 18 de la figura del Barcelona

La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal.&nbsp;

La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal. 

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tras semanas de constantes rumores sobre el presunto romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, una fotografía compartida por el futbolista español en Instagram, a propósito del cumpleaños de la cantante, parece confirmar la relación.

En las historias, Yamal publicó un retrato junto a la rapera argentina. Ambos posan sentados, mientras él la abraza y posa su mano en la parte baja de su cadera. El espacio está decorado con globos rojos y rosados con forma de corazones, rosas de los mismos colores y una mesa con pétalos y una torta blanca.

Aunque ninguno de los famosos ha hablado al respecto, la imagen parece decir más que mil palabras.

Asimismo, People en Español reportó que la intérprete de 25 años y el deportista de 18 viajaron recientemente a Mónaco juntos.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos en Mónaco.

Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos en Mónaco.

La primera vez que ambos fueron vistos juntos fue en el cumpleaños 18 de la figura del Barcelona.

"Nicki Nicole acudió en julio a la polémica celebración de la mayoría de edad de Lamine Yamal, pero no fue hasta unos días más tarde cuando se empezó a hablar de que entre ellos había algo más que una bonita amistad. Desde entonces, se les ha visto juntos en varias ocasiones, y su reciente escapada a Mónaco hizo saltar las alarmas más que nunca", destacó la revista ¡HOLA!.

Esto indica que la artista ha dejado atrás su relación con Peso Pluma.

