sábado 11  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón derrochan amor en la Copa del Mundo 2026

Fue un momento específico el que no pasó desapercibido ante las cámaras que transmitían la cita: durante la jornada, de Ramón y Pitt compartieron un romántico beso

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brad Pitt e Inés de Ramón han protagonizado una aparición en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La pareja fue parte de las celebridades que dijo presente en el duelo entre España y Bélgica, donde La Roja venció por 2-1 a los Diablos Rojos y clasificó a las semifinales del Mundial.

Las imágenes del protagonista de Troya junto a la ejecutiva se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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"La española lució una camiseta de la selección e incluso se pintó la cara con los colores de España, mientras que Pitt optó por una de Estados Unidos, aunque celebró cada acción de España con entusiasmo. Su presencia se convirtió en uno de los focos de atención del estadio", reseñó ¡HOLA!.

Pero fue un momento específico el que no pasó desapercibido ante las cámaras que transmitían la cita: durante la jornada, De Ramón y Pitt compartieron un romántico beso.

Otros famosos

Durante la transmisión del partido también se notó la presencia de figuras como Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes ya habían asistido al partido anterior de España junto a la cantante Rosalía.

Igualmente, en el encuentro estuvieron Noel Gallagher, guitarrista y compositor de Oasis; Gonzalo Montoya, exconcursante de Gran Hermano, y su hermano Manuel Montoya.

Medios internacionales también reportaron la presencia de Ridley Scott, director de Alien, Blade Runner y Gladiator; el tenista Pete Sampras; Timothée Chalamet, protagonista de Dune y Wonka; Noah LaLonde, conocido por My Life with the Walter Boys; y Diego Boneta, protagonista de Luis Miguel: La Serie.

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