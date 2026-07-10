Taylor Swift besa a Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs después de que los Chiefs derrotaran a los Buffalo Bills 32-29 para ganar el Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Missouri.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

La reina del pop estadounidense Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce, cuya fastuosa boda llevó a cientos de celebridades a Nueva York, se casaron oficialmente, confirmó una representante de la cantante el viernes.

La emoción rodeó la "boda real" de Estados Unidos, que coincidió con el fin de semana del aniversario 250° de independencia y en medio de una ola de calor en varias partes del país.

La expectativa era todavía mayor pues los recién casados no hicieron anuncios públicos sobre sus planes de boda en el Madison Square Garden. Además, habrían insistido en que los invitados firmaran acuerdos de confidencialidad. Pero la publicista de larga data de Swift, Tree Paine, rompió el silencio el viernes para detallar una ceremonia lujosa e íntima, sin decir cuándo se casaron exactamente.

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Príncipe Harry y Elton John pierden batalla legal

El príncipe Harry y el cantante Elton John perdieron su demanda por vulneración de su vida privada contra el propietario del diario Daily Mail, según una sentencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Londres.

Tras un juicio de 11 semanas a principios de este año, el tribunal señaló en su veredicto que los demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas.

Durante el juicio, el hijo menor del rey Carlos III, junto a otras celebridades como Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, habían acusado a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, de obtención ilegal de información. Los demandantes denunciaron que los tabloides recurrieron a detectives privados para interceptar mensajes de voz, escucharon conversaciones telefónicas e incluso mintieron para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

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Harry Styles bate récord de conciertos en Wembley

El cantante británico Harry Styles ha batido el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial Together, Together.

El exintegrante de One Direction, de 32 años, se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando el récord de 10 fechas que la banda Coldplay logró el verano pasado, y las ocho noches que Taylor Swift completó en solitario con su The Eras Tour en 2024.

Styles inició su residencia londinense de Together, Together el pasado 12 de junio y la concluyó este sábado, 4 de julio, con su duodécimo concierto, que tuvo una temática especial al coincidir con el día principal del Orgullo LGTBI+ de Londres.

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Publican fotos de la princesa Mette-Marit de Noruega

El Palacio Real de Noruega divulgó este lunes las primeras imágenes de la princesa Mette-Marit desde que se sometió a un trasplante de pulmón a mediados de junio.

El Palacio Real de Noruega divulgó este lunes las primeras imágenes de la princesa Mette-Marit desde que se sometió a un trasplante de pulmón a mediados de junio. En otra foto, se ve a la pareja observando por la ventana a la multitud que se congregó afuera para festejar la victoria. La Casa Real indicó que tanto Mette-Marit como Haakon habían seguido el partido desde el palacio.

A la princesa, de 52 años, le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2018, una enfermedad que causa cicatrices en los pulmones y problemas de respiración. En los últimos años, se vio obligada a reducir su agenda.

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Asesinan en Sinaloa al cantante Adán R.

El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante del grupo Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán, estado de Sinaloa (noroeste de México), informaron este lunes medios mexicanos.

El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa, en el norte de la ciudad, de acuerdo con los primeros reportes. Rodríguez murió en el lugar de los hechos.

El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, marcada por enfrentamientos entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa, y se suma a otros ataques registrados en años recientes contra intérpretes de música regional mexicana.

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