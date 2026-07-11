Príncipe Harry revela cómo honra a su madre, la princesa Diana

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027.

MIAMI.- El príncipe Harry ha compartido como él junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, el príncipe Archie , de 7 años, y la princesa Lilibet , de 5, conmemoran los aniversarios de nacimiento y fallecimiento de la princesa Diana.

Fue durante su asistencia al al Festival de Verano de Scotty en el Castillo de Maxstoke en Warwickshire el sábado 11 de julio. En el encuentro, un adolescente le preguntó al duque de Sussex si hacía algo especial para conmemorar el aniversario de la muerte de su madre, el 31 de agosto, o su cumpleaños, el 1 de julio.

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“Sí, hacemos pastel de limón con glaseado”, respondió Harry.

El príncipe Harry es el embajador global de Scotty's Little Soldiers, una organización benéfica que apoya a niños de militares fallecidos y a otros jóvenes.

El príncipe Harry explicó que es una tradición habitual en su familia.

“Creo que las tradiciones son muy, muy importantes”, explicó, y añadió: “Sobre todo cuando son dulces”.

Reencuentro con su padre

El viernes 10 de julio, el rey Carlos III y la reina Camila han recibido al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, este 10 de julio en Highgrove House, la residencia campestre privada de los monarcas en Gloucestershire, Inglaterra.

La cita marcó el reencuentro del príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, con su abuelo, a quien no veían desde hacía cuatro años.

Aunque el encuentro entre los reyes y los duques de Sussex fue confirmado por el Palacio de Buckingham, aún no se difunden fotografías del mismo.