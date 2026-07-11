sábado 11  de  julio 2026
REALEZA

Príncipe Harry revela cómo honra a su madre, la princesa Diana

El príncipe Harry habló sobre esto en un evento de Scotty's Little Soldiers, una organización benéfica que apoya a niños de militares fallecidos y a otros jóvenes

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027.&nbsp;

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027. 

AFP/Justin Tallis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El príncipe Harry ha compartido como él junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, el príncipe Archie , de 7 años, y la princesa Lilibet , de 5, conmemoran los aniversarios de nacimiento y fallecimiento de la princesa Diana.

Fue durante su asistencia al al Festival de Verano de Scotty en el Castillo de Maxstoke en Warwickshire el sábado 11 de julio. En el encuentro, un adolescente le preguntó al duque de Sussex si hacía algo especial para conmemorar el aniversario de la muerte de su madre, el 31 de agosto, o su cumpleaños, el 1 de julio.

Lee además
El director estadounidense Wes Anderson posa durante un photocall de la película The French Dispatch en la 74 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 13 de julio de 2021. 
RECONOCIMIENTO

Wes Anderson reúne a Hollywood en homenaje a su cinematografía
Pitbull en Australia como parte del festival Fridayz Live 2025. 
FAMOSOS

Pitbull concentra al mayor número de personas con calvas postizas y bate récord

“Sí, hacemos pastel de limón con glaseado”, respondió Harry.

El príncipe Harry es el embajador global de Scotty's Little Soldiers, una organización benéfica que apoya a niños de militares fallecidos y a otros jóvenes.

El príncipe Harry explicó que es una tradición habitual en su familia.

“Creo que las tradiciones son muy, muy importantes”, explicó, y añadió: “Sobre todo cuando son dulces”.

Reencuentro con su padre

El viernes 10 de julio, el rey Carlos III y la reina Camila han recibido al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, este 10 de julio en Highgrove House, la residencia campestre privada de los monarcas en Gloucestershire, Inglaterra.

La cita marcó el reencuentro del príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, con su abuelo, a quien no veían desde hacía cuatro años.

Aunque el encuentro entre los reyes y los duques de Sussex fue confirmado por el Palacio de Buckingham, aún no se difunden fotografías del mismo.

Temas
Te puede interesar

Brad Pitt e Inés de Ramón derrochan amor en la Copa del Mundo 2026

Rechazan en Albania uso de fondos públicos para concierto de Kanye West

Museos de París adelantan hora de cierre por la ola de calor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y detrás el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa 
TERRORISMO

Arrestan a 8vo implicado en complot para asesinar a Trump y a otros altos funcionarios

Jayden Adams (centro), de la selección de Sudáfrica, pasa el balón durante un partido del Mundial contra México, el 11 de junio de 2026.
FÚTBOL

Hallan muerto a Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
POLÍTICA

Colombia: El país vive un proceso de transición inédito

Antúnez (der) abraza a su hermano Loreto Hernández, acompañados de Donaida Pérez Paseiro y un hijo de la pareja.
V ANIVERSARIO

"La dignidad no puede encarcelarse": carta de 'Antúnez' a su hermano preso del 11J

La permanencia inconstitucional de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela redefiniría la realidad venezolana
CRISIS POLÍTICA

¿Qué conlleva la permanencia de Delcy como encargada de Venezuela?

Te puede interesar

Lanzamiento de un misil Tomahawk en nueva ola de ataques de Estados Unidos contra Irán
Guerra contra Irán

Reserva Federal entre el muro de contención y la urgencia de cambios

Por Leonardo Morales
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
POLÍTICA

Colombia: El país vive un proceso de transición inédito

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
LIBERTAD

Marco Rubio exige al régimen de La Habana cambios reales, a cinco años del 11J

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y detrás el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa 
TERRORISMO

Arrestan a 8vo implicado en complot para asesinar a Trump y a otros altos funcionarios

La permanencia inconstitucional de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela redefiniría la realidad venezolana
CRISIS POLÍTICA

¿Qué conlleva la permanencia de Delcy como encargada de Venezuela?