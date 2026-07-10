Premios Imagen honran la trayectoria de Andy García

MIAMI.- Andy García recibirá el Premio a la Trayectoria en la 41.ª edición de los Premios Imagen, que se celebrará el viernes 21 de agosto en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, anunció la Fundación Imagen.

Como uno de los artistas más respetados y duraderos de Hollywood, el actor, director, músico y productor ha construido una carrera extraordinaria definida por interpretaciones icónicas, una aclamada labor cinematográfica y un compromiso de toda la vida con la representación auténtica de los latinos en el mundo del entretenimiento.

Desde su actuación nominada al Óscar en The Godfather: Part III hasta su célebre trabajo como guionista, director, productor y músico, García ha impulsado constantemente las voces latinas, tanto delante como detrás de la cámara.

Más recientemente, García estrenó su último largometraje, Diamond —que ideó, protagonizó y dirigió—, en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde recibió una ovación de pie de nueve minutos. También protagonizó la exitosa serie de Paramount+ Landman y continúa ampliando su legado a través de CineSon Productions, la compañía que fundó para desarrollar historias que celebran la cultura, la música y la experiencia humana.

"Andy García representa lo mejor de lo que la Fundación Imagen ha buscado celebrar durante más de cuatro décadas," afirmó Helen Hernández, fundadora y presidenta de la Fundación Imagen.

"Desde la primera vez que ejerció como maestro de ceremonias en la cuarta edición anual de los Premios Imagen en 1989 hasta la actualidad, ha desarrollado una obra notable, una integridad artística y un compromiso a la creación de oportunidades para el talento latino que han inspirado a generaciones de narradores. Más allá de sus extraordinarios logros, Andy ha sido un mentor generoso y un modelo a seguir cuya influencia trasciende la pantalla. Es un honor para nosotros reconocer toda una vida de contribuciones a nuestra industria y a nuestra comunidad", agregó Hernández.

La trayectoria de García incluye nominaciones a los premios de la Academia, los Golden Globes y el Emmy, producciones musicales galardonadas con el Grammy y el Latin Grammy, así como numerosos reconocimientos a su excelencia artística y a su labor de defensa de la cultura latina. Su filmografía abarca colaboraciones con algunos de los cineastas más célebres del séptimo arte, rompiendo continuamente barreras para los artistas latinos en Hollywood.

“Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento de la Fundación Imagen, una organización que ha defendido el talento latino y la representación auténtica durante más de cuarenta años. Este premio es especialmente significativo porque celebra no solo mi trayectoria, sino también a los numerosos artistas, mentores y públicos que han formado parte de ella y que me han inspirado. Nuestra cultura hispana compartida alberga muchas historias importantes e inspiradoras capaces de reflejar la riqueza de nuestra identidad y nuestras contribuciones al mundo,” declaró García.

Acerca de la Fundación Imagen

La Fundación Imagen se dedica a promover una imagen positiva de los latinos en el mundo del entretenimiento, apoyando, a su vez, oportunidades para los profesionales creativos latinos en el cine, la televisión y los medios digitales. A través de los premios anuales y de iniciativas desarrolladas durante todo el año, la fundación continúa su misión de impulsar una representación auténtica y celebrar la excelencia en la narración de historias.