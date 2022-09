Brad Pitt tiene nuevo amor, la actriz Emily Ratajkowski

Sí, lo leyó bien. El ganador del Óscar, de 58 años, y la autora de My Body, de 31 años —recién separada de su esposo Sebastian Bear-McClard— han estado saliendo "casualmente", le dijo una fuente a E! News.

"Emily se está exponiendo y disfruta de la compañía", compartió el informante. "Está tratando de mantenerse ocupada y no enfocarse en el divorcio. Ella y Brad se conocieron a través de amigos mutuos en la industria. Fue causal y amigable".

Brad Pitt, quien comparte a los hijos Maddox, 21, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16 y los gemelos Vivienne y Knox de 14 años, con su exesposa Angelina Jolie, . y EmRata (mamá de Sylvester Apollo Bear, 18 meses) tienen disfrutó de cenas en el Pearl Oyster Bar de Nueva York, y un testigo notó que "parecía una cita".

Desde que solicitó el divorcio a principios de este mes, la supermodelo se ha priorizado a sí misma y a su bebé.

"Emily está realmente enfocada por el bien de su hijo, por eso está tratando de seguir adelante y mantenerse positiva", le dijo previamente una fuente a E!. "Ella lo está tomando día a día".

Desde el nacimiento de Sylvester el año pasado, Emily Ratajkowski se está enfocando en la maternidad.

"Miro a mi hijo y le digo que es hermoso al menos una vez al día", compartió Emily con Marie Claire en noviembre de 2021. "Porque es lo que estoy viendo... lo di a luz, está creciendo y es tan hermoso".

¿En cuanto al actor de Once Upon a Time in Hollywood?, Bueno, incursiona en la escena de las citas de una "manera discreta", explicó una fuente.

"Le gusta salir y socializar, pero lo hace de manera muy privada", agregó la fuente. "Disfruta de la gente en diferentes ámbitos de la vida y está inspirado".