Cámara Leica del papa Francisco subastada en 7.5 millones de dólares

El Papa Francisco se encuentra en el balcón principal de la basílica de San Pedro durante el mensaje Urbi et Orbi y la bendición a la ciudad y al mundo, en el marco de las celebraciones de Pascua, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 20 de abril de 2025.

FRÁNCFORT.- Una cámara fotográfica Leica que perteneció al papa Francisco fue vendida el sábado en una subasta en Viena por 6.5 millones de euros (7.5 millones de dólares), suma que será donada a la organización caritativa personal del difunto soberano pontífice.

El modelo mecánico M-A había sido puesto a subasta con una estimación de entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 80.650 dólares), indicó la empresa Leica en un comunicado.

La cámara vendida el sábado había sido ofrecida al papa Francisco por la famosa marca de Wetzlar (oeste de Alemania) en 2024.

El cuerpo y el objetivo llevan el número de serie 5000000, ya que Leica asigna números redondos a modelos especiales entregados a personalidades excepcionales, explicó en un comunicado Alexander Sedlak, responsable de subastas en Leica.

Tras recibir la cámara, el papa había decidido subastarla con fines caritativos. La venta se retrasó ligeramente debido a su fallecimiento en abril.

La identidad del comprador no fue revelada al término de una de las subastas más apasionantes de la historia, según Sedlak.

Legado de caridad

El pontífice, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio y que falleció el 21 de abril de 2025 a la edad de 88 años, tomó la decisión de que el dispositivo fuese subastado para beneficiar directamente a su organización caritativa personal.

La cámara, que presenta un diseño exclusivo con revestimiento blanco y grabados de su lema papal (Miserando atque Eligendo), superó con creces su valoración inicial de entre 60.000 y 70.000 euros, demostrando el profundo impacto del legado solidario del exsoberano pontífice.

FUENTE: AFP