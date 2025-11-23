Fonseca estrena nuevo tema "Celebrar" a tiempo para temporada navideña

MIAMI.- El artista colombiano Fonseca presenta Celebrar, su nueva canción de Navidad y fin de año que llega justo a tiempo para la temporada de fiestas. Este tema continúa la tradición del músico de regalarle a su público, cada diciembre, una banda sonora para despedir el año.

Este lanzamiento se suma a un repertorio caracterizado por la exploración de las emociones, la gratitud y los mensajes optimistas, elementos que han consolidado su sello artístico a lo largo de su trayectoria.

Fonseca, cuya carrera ha sido reconocida con nueve Latin Grammy 2025 y un total de veintinueve nominaciones, ha creado temas que se han convertido en pilares emotivos para sus seguidores, como Canto a la vida y la colaboración La Promesa junto a Andrés Cepeda.

Celebrar se perfila como el nuevo capítulo en esta línea musical, buscando evocar esperanza y lazos afectivos.

Dedicatoria personal

El sencillo se erige como una invitación explícita a la gratitud por los múltiples motivos que cimientan la existencia, explica un comunicado.

“La gratitud se ha convertido cada vez más en una bandera de mi música y me encanta que así sea. Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos. Celebrar es una canción para cerrar el año agradecidos. ¡Feliz año, familia!", declaró el artista.

Con sus melodías optimistas y arreglos emotivamente cargados, se anticipa que Celebrar se convertirá en la banda sonora de las festividades de fin de año, ambientando reuniones familiares, encuentros sociales y los tradicionales brindis navideños.

Más allá de su calidad musical, el tema se presenta como una dedicatoria personal, cuyo mensaje central se resume en una frase: “El tesoro más hermoso es tenerte conmigo”.

Con esta línea, el artista enfatiza que el verdadero valor no reside en elementos materiales o eventos perfectos, sino en la presencia de las personas amadas y la oportunidad de continuar construyendo una historia compartida.