domingo 23  de  noviembre 2025
MÚSICA

Fonseca estrena nuevo tema "Celebrar" a tiempo para temporada navideña

Este tema continúa la tradición del músico de regalarle a su público, cada diciembre, una banda sonora para despedir el año

El cantante y compositor colombiano Fonseca.

El cantante y compositor colombiano Fonseca.

Cortesía / Sony Music Latin
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El artista colombiano Fonseca presenta Celebrar, su nueva canción de Navidad y fin de año que llega justo a tiempo para la temporada de fiestas. Este tema continúa la tradición del músico de regalarle a su público, cada diciembre, una banda sonora para despedir el año.

Este lanzamiento se suma a un repertorio caracterizado por la exploración de las emociones, la gratitud y los mensajes optimistas, elementos que han consolidado su sello artístico a lo largo de su trayectoria.

Lee además
El Papa Francisco se encuentra en el balcón principal de la basílica de San Pedro durante el mensaje Urbi et Orbi y la bendición a la ciudad y al mundo, en el marco de las celebraciones de Pascua, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 20 de abril de 2025. 
SUBAST

Cámara Leica del papa Francisco subastada en 7.5 millones de dólares
El autor galés y francés de thrillers y novelas históricas, Ken Follett, posa durante una sesión de fotos en París el 19 de noviembre de 2025.
LITERATUR

Autor británico Ken Follett: "No puede haber partes aburridas en mis libros"

Fonseca, cuya carrera ha sido reconocida con nueve Latin Grammy 2025 y un total de veintinueve nominaciones, ha creado temas que se han convertido en pilares emotivos para sus seguidores, como Canto a la vida y la colaboración La Promesa junto a Andrés Cepeda.

Celebrar se perfila como el nuevo capítulo en esta línea musical, buscando evocar esperanza y lazos afectivos.

Dedicatoria personal

El sencillo se erige como una invitación explícita a la gratitud por los múltiples motivos que cimientan la existencia, explica un comunicado.

“La gratitud se ha convertido cada vez más en una bandera de mi música y me encanta que así sea. Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos. Celebrar es una canción para cerrar el año agradecidos. ¡Feliz año, familia!", declaró el artista.

Con sus melodías optimistas y arreglos emotivamente cargados, se anticipa que Celebrar se convertirá en la banda sonora de las festividades de fin de año, ambientando reuniones familiares, encuentros sociales y los tradicionales brindis navideños.

Más allá de su calidad musical, el tema se presenta como una dedicatoria personal, cuyo mensaje central se resume en una frase: “El tesoro más hermoso es tenerte conmigo”.

Con esta línea, el artista enfatiza que el verdadero valor no reside en elementos materiales o eventos perfectos, sino en la presencia de las personas amadas y la oportunidad de continuar construyendo una historia compartida.

Temas
Te puede interesar

Fanática arranca cuatro mechones de cabello a Lenny Kravitz durante concierto

Maite Perroni responde a críticas de internet sobre su peso

Francia apuesta a "Un simple accidente" de Jafar Panahi para los Óscar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

Te puede interesar

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Por Daniel Castropé
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorgue Rodríguez.
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Conflicto

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
CRIMEN ORGANIZADO

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO