Maite Perroni responde a críticas de internet sobre su peso

Maite Perroni, exintegrante de RBD y protagonista de series como Rebelde

MIAMI.- Tras ser objeto de comentarios despectivos y críticas en redes sociales a raíz de su apariencia física en un evento público reciente, la actriz y cantante Maite Perroni publicó un video este jueves, abordando la controversia generada por su peso.

La exintegrante de RBD y protagonista de series como Rebelde y Cuidado con el ángel manifestó su sorpresa ante la magnitud que ha tomado el tema, señalando que la discusión se ha vuelto desproporcionadamente relevante en contraste con problemáticas de mayor trascendencia a nivel nacional e internacional.

“La verdad me río porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real. Naturalmente no estoy pensando en esto,” afirmó la artista.

Perroni destacó haber ponderado tres posibles respuestas a esta situación de acoso digital.

"Puedo ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital. No decir nada y no hacer nada para no hacer ese tema más grande, o abrir una conversación que va más allá de mí", destacó.

Optando por la tercera vía, la intérprete propuso una reflexión más amplia sobre la autoaceptación y los estándares sociales.

"Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula, hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad", comentó.

Mensaje de aceptación

La actriz subrayó la presión de una sociedad que impone la necesidad de ser suficientemente guapas, inteligentes o delgadas, vinculando erróneamente el valor personal a estas métricas superficiales.

"Nuestro verdadero poder realmente está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor", enfatizó.

Perroni hizo hincapié en la diversidad corporal y la naturalidad del cambio.

"Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene una historia que contar y no somos perfectos, vamos cambiando y vamos envejeciendo", concluyó.