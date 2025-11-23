Fanática arranca cuatro mechones de cabello a Lenny Kravitz durante concierto

MIAMI.- Lenny Kravitz tuvo un encuentro aterrador con una fan en su último concierto. En un video compartido en historias de Instagram después del concierto, Kravitz contó que una fan le arrancó varias rastas de la cabeza mientras actuaba en Brisbane, Australia, por su gira Blue Electric Light.
"Brisbane, eso fue una locura. Eso fue una locura. Cuando salí a cantar Let Love Rule, una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la nuca. ¿Sabes lo fuerte que tuviste que tirar para arrancármelas? Rayos, cariño", comenzó Kravitz.
A pesar del impactante incidente, Kravitz afirmó que no iba a permitir que le impidiera actuar en el escenario. El exactor de The Hunger Games añadió: "Brisbane, eres una locura. Te quiero".
El concierto de Kravitz en Brisbane tuvo lugar tras varios conciertos en Australia y Nueva Zelanda este mes. Su gira Blue Electric Light promociona su duodécimo álbum de estudio homónimo, lanzado en 2024.
Kravitz ya había realizado una residencia de cinco noches en Las Vegas como parte de la gira.
Altercados con fanáticos
El incidente de Kravitz se une a muchos otros momentos incómodos y polémicos entre celebridades y sus fanáticos.
Recientemente, Ariana Grande se encontraba en la premiere de Wicked: For Good en Singapur cuando un fanático saltó bruscamente sobre ella para pedir una fotografía.
Miembros de seguridad llegaron de inmediato para alejar al intruso de la intérprete de Into You, quien se veía visiblemente afectada por lo ocurrido.
El australiano en cuestión, identificado posteriormente como Johnson Wen, de 26 años, fue acusado de alteración del orden público por un tribunal de Singapur, de acuerdo con la BBC.