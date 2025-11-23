domingo 23  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Fanática arranca cuatro mechones de cabello a Lenny Kravitz durante concierto

El incidente tuvo lugar en una de la presentaciones que Kravitz tiene pautadas en Australia duante su gira Blue Electric Light

El cantautor estadounidense Lenny Kravitz llega para el estreno en Los Ángeles de Shotgun Wedding, de Prime Video, en el teatro chino TCL en Hollywood, California, el 18 de enero de 2023.

El cantautor estadounidense Lenny Kravitz llega para el estreno en Los Ángeles de Shotgun Wedding, de Prime Video, en el teatro chino TCL en Hollywood, California, el 18 de enero de 2023.

AFP/Frédéric J. Brown
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lenny Kravitz tuvo un encuentro aterrador con una fan en su último concierto. En un video compartido en historias de Instagram después del concierto, Kravitz contó que una fan le arrancó varias rastas de la cabeza mientras actuaba en Brisbane, Australia, por su gira Blue Electric Light.

"Brisbane, eso fue una locura. Eso fue una locura. Cuando salí a cantar Let Love Rule, una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la nuca. ¿Sabes lo fuerte que tuviste que tirar para arrancármelas? Rayos, cariño", comenzó Kravitz.

Lee además
El Papa Francisco se encuentra en el balcón principal de la basílica de San Pedro durante el mensaje Urbi et Orbi y la bendición a la ciudad y al mundo, en el marco de las celebraciones de Pascua, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 20 de abril de 2025. 
SUBAST

Cámara Leica del papa Francisco subastada en 7.5 millones de dólares
El autor galés y francés de thrillers y novelas históricas, Ken Follett, posa durante una sesión de fotos en París el 19 de noviembre de 2025.
LITERATUR

Autor británico Ken Follett: "No puede haber partes aburridas en mis libros"

A pesar del impactante incidente, Kravitz afirmó que no iba a permitir que le impidiera actuar en el escenario. El exactor de The Hunger Games añadió: "Brisbane, eres una locura. Te quiero".

El concierto de Kravitz en Brisbane tuvo lugar tras varios conciertos en Australia y Nueva Zelanda este mes. Su gira Blue Electric Light promociona su duodécimo álbum de estudio homónimo, lanzado en 2024.

Kravitz ya había realizado una residencia de cinco noches en Las Vegas como parte de la gira.

Altercados con fanáticos

El incidente de Kravitz se une a muchos otros momentos incómodos y polémicos entre celebridades y sus fanáticos.

Recientemente, Ariana Grande se encontraba en la premiere de Wicked: For Good en Singapur cuando un fanático saltó bruscamente sobre ella para pedir una fotografía.

Miembros de seguridad llegaron de inmediato para alejar al intruso de la intérprete de Into You, quien se veía visiblemente afectada por lo ocurrido.

El australiano en cuestión, identificado posteriormente como Johnson Wen, de 26 años, fue acusado de alteración del orden público por un tribunal de Singapur, de acuerdo con la BBC.

Temas
Te puede interesar

Fonseca estrena nuevo tema "Celebrar" a tiempo para temporada navideña

Maite Perroni responde a críticas de internet sobre su peso

Francia apuesta a "Un simple accidente" de Jafar Panahi para los Óscar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

Te puede interesar

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Por Daniel Castropé
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorgue Rodríguez.
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Conflicto

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
CRIMEN ORGANIZADO

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO