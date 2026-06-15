lunes 15  de  junio 2026
LITERTURA

Camila Acosta gana premio de literatura de no ficción "Manuel Márquez Sterling"

Este certamen rinde homenaje al intelectual y diplomático Manuel Márquez Sterling, con el propósito de enaltecer su legado crítico y cívico

Camila Acosta, ganadora del premio de literatura de no ficción Manuel Márquez Sterling

Camila Acosta, ganadora del premio de literatura de no ficción Manuel Márquez Sterling

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La segunda edición del premio de literatura de no ficción Manuel Márquez Sterling, convocado por las editoriales Ediciones Memoria y Ediciones Homagno, concluyó su proceso de deliberación con un total de 23 manuscritos en competencia. El jurado otorgó el galardón a la obra Bajo asedio. Periodismo y resistencia en Cuba de Camila Acosta.

El fallo, emitido por los editores Mario Ramírez y Rafael Almanza junto al periodista Yoe Suárez, destacó el volumen de la autora por ofrecer un retrato de incalculable valor sobre la realidad cubana actual a través de una escritura directa y pulcra. Asimismo, los evaluadores resaltaron la alta calidad y la diversidad genérica de las propuestas recibidas, las cuales abarcaron el ensayo, la crónica y el reportaje.

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Este certamen rinde homenaje al intelectual y diplomático Manuel Márquez Sterling, con el propósito de enaltecer su legado crítico y cívico en las letras contemporáneas.

Trayectoria

La ganadora de esta edición, Camila Acosta (Isla de Pinos, 1993), es licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana. Desde 2019 ejerce de forma independiente en la isla, colaborando con medios internacionales como The New York Times, CubaNet y el diario español ABC, del cual es corresponsal.

Además de su labor en prensa, Acosta ha dirigido dos documentales audiovisuales y es autora del libro Del Templo al temple. Silencios y escándalos de la masonería cubana (2022).

Debido al ejercicio de su profesión y a su cobertura de acontecimientos de alto impacto, como las protestas del 11 de julio, la periodista ha enfrentado reiteradas detenciones y presiones por parte de las fuerzas policiales del país.

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