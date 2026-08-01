Pianista Isabel Dobarro proyecta segunda parte de su álbum ganador del Grammy Latino

La pianista gallega Isabel Dobarro habla durante una entrevista con EFE este miércoles, en el Teatro Nacional de Brasilia (Brasil). Isabel Dobarro es un prisma de proyectos inéditos y reencuentros de prestigio. Entre grabaciones y sesiones de estudio, la joven de 34 años revela a EFE su intención de publicar una segunda parte de su álbum Kaleidoscope, premiado con un Grammy Latino en 2025.

Brasilia.- La carrera de la pianista gallega Isabel Dobarro es un prisma de proyectos inéditos y reencuentros de prestigio. Entre grabaciones y sesiones de estudio, la artista de 34 años revela su intención de publicar una segunda parte de su álbum Kaleidoscope, premiado con un Grammy Latino en 2025.

Dobarro ofreció conciertos en solitario y junto a una orquesta en Brasilia durante la última semana de julio, en el marco de su primera gira por Brasil.

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En su lengua materna, cercana al portugués, guió al público por la diversidad de compositoras de distintas partes del mundo cuyas obras dan vida a su aclamado disco.

"Siempre crees que dejas muchas de lado", explicó en una entrevista a EFE, al referirse a la dificultad de seleccionar únicamente doce piezas.

La continuación de su investigación era inevitable debido a "la riqueza y una grandísima cantidad de obras y de compositoras".

"Viendo la buena recepción y el impacto que ha tenido creo que definitivamente va a haber un Kaleidoscope II, con nuevas obras y, probablemente, también compositoras brasileñas", afirmó la pianista.

Durante uno de sus recitales, Dobarro interpretó Água de Vintém, de la compositora brasileña Chiquinha Gonzaga (1847-1935), considerada una de las grandes pioneras de la música del país.

Además de destacar la calidad técnica de Gonzaga, la pianista subrayó la fuerza oculta de numerosas creadoras del pasado. "Se ha borrado la influencia que muchas de estas compositoras tenían en la escena cultural de su época", resumió.

Activismo musical y feminismo

Ese mismo compromiso la llevó a crear la iniciativa Women in Music junto a la mezzosoprano Anna Tonna. Además de actuar en prestigiosos escenarios de Europa y Estados Unidos, su labor de promoción de compositoras le ha valido invitaciones para participar en conferencias de las Naciones Unidas y en diversas universidades.

Conocida también por su activismo en distintas causas sociales y medioambientales, Dobarro sostiene que los artistas tienen la capacidad de transformar realidades a través del vínculo que establecen con el público.

"Creo que todos tenemos que luchar contra esa lacra del machismo. Es algo que no podemos pensar que está resuelto, porque sigue ahí y, por suerte, cada vez hay más concienciación, pero sigue habiendo casos terribles", lamentó.

Aunque comenzó a tocar el piano con apenas tres años y desarrolló una carrera precoz, rechaza la idea de que la música sea únicamente entretenimiento.

"Es la transmisión de una tradición, de un legado, de valores, de ideas. Y creo que, muchas veces, el concierto es un lugar de encuentro de gente muy diversa", afirmó.

Nuevos proyectos reivindican la creación española

En 2026, la pianista participa en el álbum Entre el Greco y Cervantes, del compositor español Víctor Morales, grabado junto a la Orquesta de Radiotelevisión Española y candidato al Grammy Latino de este año.

También grabó en los estudios Abbey Road de Londres, junto a la Royal Philharmonic Orchestra, obras del compositor español Vicente Álamo. Por esos emblemáticos estudios han pasado grupos como The Beatles y Pink Floyd.

Investigadora y entusiasta de distintos estilos musicales —"escucho funk, jazz, reguetón, muchas cosas diferentes"—, Dobarro considera que esa diversidad le permite "volver a la música clásica con ojos más actuales".

Aun así, destacó el "momento espectacular" que vive actualmente la música clásica española y citó como referentes a María Dueñas, "una violinista maravillosa"; la joven compositora Carme Rodríguez; el violonchelista Pablo Ferrández; el tenor Xabier Anduaga; y directores de orquesta como Pablo Heras-Casado, Gustavo Gimeno, Juan Durán y Octavio Vázquez.

Con un pie en España y otro en el resto del mundo, la pianista aseguró sentirse profundamente orgullosa de ser ella misma una referente. "Para mí llevar Galicia y España por el mundo es también una de mis labores fundamentales", concluyó.

FUENTE: EFE