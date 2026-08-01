sábado 1  de  agosto 2026
MÚSICA

Kanye West regresa a España tras 20 años a pesar de polémica por declaraciones antisemitas

El concierto se ha celebrado finalmente a pesar de la polémica por sus declaraciones antisemitas y sus muestras de admiración hacia Adolf Hitler

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/ Jean-Baptiste Lacroix

MADRID.- El rapero Ye, antes conocido como Kanye West, ha desplegado esta noche su mundo artístico en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el que ha sido su único concierto en España, ante un público enfervorecido.

El concierto se ha celebrado finalmente a pesar de la polémica por sus declaraciones antisemitas y sus muestras de admiración hacia Adolf Hitler, que han provocado vetos y cancelaciones de otras actuaciones de su gira por Europa.

Lee además
La pianista gallega Isabel Dobarro habla durante una entrevista con EFE este miércoles, en el Teatro Nacional de Brasilia (Brasil). Isabel Dobarro es un prisma de proyectos inéditos y reencuentros de prestigio. Entre grabaciones y sesiones de estudio, la joven de 34 años revela a EFE su intención de publicar una segunda parte de su álbum Kaleidoscope, premiado con un Grammy Latino en 2025.
MÚSICA

Pianista Isabel Dobarro proyecta segunda parte de su álbum ganador del Grammy Latino
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
POLÉMICA

La Casa Blanca usa "La Mudanza" de Bad Bunny en video sobre política antimigratoria

Mientras que Francia, Polonia, Suiza e Italia han rechazado los conciertos del artista a raíz de sus comentarios o incluso prohibido su entrada en el país, como en el caso de Reino Unido, el rapero sí ha podido actuar en España. Precisamente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había calificado de "repugnantes" sus manifestaciones pero descartó que su departamento fuese a promover la suspensión del concierto al considerar que esa decisión correspondía al promotor.

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) no aceptó esta semana las disculpas de Ye --que casi un año después pedía perdón por sus actitudes "nazis" y las asociaba a su trastorno bipolar causado por un accidnente de coche en 2002-- y expresó su "profunda preocupación" y rechazo a la celebración del concierto de este jueves por sus "graves y reiteradas declaraciones antisemitas".

En un comunicado, la organización defendía que la libertad de creación artística y la libertad de expresión son "pilares esenciales de toda sociedad democrática", aunque advertía de que no pueden servir para "normalizar el discurso de odio, la exaltación del nazismo".

Sin embargo, toda polémica ha quedado aparcada sobre las 21.15 horas de este jueves, cuando el rapero ha aparecido encima del globo terráqueo que ha sido su escenario mientras le arropaban los gritos de sus fans, que en su mayoría iban uniformados de negro.

West ha regresado a España después de 20 años, ya que fue en 2006 la primera y única vez que actuó en el país. Entonces, lo hizo en un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona.

En esta ocasión ha presentado un gran espectáculo en el que ha recorrido varias de sus etapas y discos más representativos --'Graduation' (2007), '808s & Heartbreak' (2008), 'The life of Pablo' (2018)-- aunque también del reciente ‘Bully’.

Más de 65.000 asistentes

Ante los 65.000 asistentes que han acudido al recinto madrileño, según han confirmado los organizadores a Europa Press, Ye ha recordado su estatus de estrella con 'Can't Tell Me Nothing', 'Ni**as in Paris', 'Mercy', ‘Flashing light’, 'Heartless' o la coral 'Praise God' mientras ha hecho guiños a Back Street Boys o Rihanna.

Si no ha habido más fans en el Metropolitano este jueves, ha sido porque el de Atlanta ha suprimido las localidades en pista para colocar una gran esfera que ha ido transformándose y simulando el globo terráqueo. Ha sido este escenario sobre el que se ha movido durante casi dos horas de concierto.

Cuando el artista ha tocado al teclado las míticas primeras notas de piano de 'Runway’, el recital llegaba a su fin y así, Kanye West se ha despedido de nuevo de España.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Cantante Tyla cancela concierto en Nigeria en medio de tensiones con Sudáfrica

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La película de terror "The Devil's Mouth" llega a Prime Video

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Area de chorros de agua en Bucky Dent Park. 
ABRE SUS PUERTAS

Hialeah reinaugura parque acuático Bucky Dent tras siete años cerrado

El secretario de Estado Marco Rubio en una reunión del gabinete en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Rubio considera "logro extraordinario" creciente influencia de EEUU en América Latina

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
ESTAMPIDA

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras la entrada masiva a España

Teresa Heitmann, alcaldesa de Naples.
JUSTICIA

Juez ordena cárcel para la alcaldesa de Naples por violar su libertad condicional

Aileen Cerchiara fue coronada Miss Florida USA 2026.
MODA Y BELLEZA

Enfermera de raíces colombianas y argentinas buscará el título de Miss USA por Florida

Te puede interesar

Personas caminan por una calle este jueves en La Habana, Cuba.
CUBA

Cubanos opinan cómo sería el día después de la caída del castrismo

Por IVÁN GARCÍA
EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.
VENEZUELA

En medio de hermetismo e incertidumbre inicia diálogo entre chavismo y oposición impulsado por EEUU

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
ESTAMPIDA

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras la entrada masiva a España

Angie Nixon, representante estatal en Tallahassee, aspira a ser senadora federal. 
ELECCIONES 2026

Angie Nixon lleva batalla política de Tallahassee a la carrera por el Senado de EEUU

El secretario de Estado Marco Rubio en una reunión del gabinete en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Rubio considera "logro extraordinario" creciente influencia de EEUU en América Latina