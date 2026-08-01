sábado 1  de  agosto 2026
CINE

Wim Wenders elimina escena de película en la que Nastassja Kinski aparece en topless con 13 años

Kinski llevaba intentando convencerlo de eliminar la escena desde principios de la década de 2010 y desde hace una década a través de su abogado

El director alemán Wim Wenders (izquierda) y la actriz alemana Nastassja Kinski posan a su llegada a la 30ª edición de los Premios del Cine Europeo en Berlín, el 9 de diciembre de 2017.

El director alemán Wim Wenders (izquierda) y la actriz alemana Nastassja Kinski posan a su llegada a la 30ª edición de los Premios del Cine Europeo en Berlín, el 9 de diciembre de 2017.

TOBIAS SCHWARZ / AFP

FRÁNCFORT.- Una escena de la película Wrong Move de 1975 en la que Nastassja Kinski, de entonces 13 años, aparece en toples, será suprimida en virtud de un acuerdo entre el director alemán Wim Wenders y la actriz.

En una declaración conjunta publicada el jueves en el sitio de la Fundación Wim Wenders, el cineasta de 80 años afirma haber "presentado sus disculpas a Nastassja Kinski y accedido a su deseo de cortar de la película la escena que ella cuestionaba" desde hace tiempo.

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En ella, la actriz alemana está acostada en una cama en toples y un hombre se tumba a su lado, también en ropa interior.

Según el comunicado, ambos desean "que el recuerdo de la película no se vea más, en el futuro, ensombrecido por este conflicto y que su larga relación de amistad se restablezca".

Una lucha de dieciséis años

El 23 de julio Wenders explicó que la escena se cortó y "no formará parte de la película en el futuro".

Kinski llevaba intentando convencerlo desde principios de la década de 2010 y desde hace una década a través de su abogado.

A principios de junio, el director de 80 años finalmente cedió al anunciar la retirada provisional de la película en su totalidad.

"Reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida", declaró entonces.

FUENTE: AFP

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