La Casa Blanca usa "La Mudanza" de Bad Bunny en video sobre política antimigratoria

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

WASHINGTON.- La Casa Blanca publicó un video presumiendo del éxito de la política antimigratoria del presidente, Donald Trump, al son de La Mudanza de Bad Bunny, un vocal defensor de los inmigrantes y cuya actuación en español durante el intermedio del Superbowl fue duramente criticada por el mandatario.

El post en Tiktok, donde la Administración cuenta con siete millones de seguidores, comienza mostrando varios cortes de Trump mientras suena el ya famoso verso del boricua: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.

En el video publicado este jueves por la Casa Blanca, la frase aparece traducida al inglés como 'A round of applause for Donald J Trump because he really crushed it' (en español 'Un aplauso para Donald J. Trump, porque realmente arrasó').

Mientras suenan las trompetas en la canción, una de las más escuchadas del disco 'DtMF' que afianzó al artista puertorriqueño como una estrella global, se muestran imágenes de personas arrestadas por agentes de inmigración y primeros planos de manos atadas.

La publicación muestra las caras de algunos de los detenidos, mientras protege las identidades de los oficiales que los conducen.

Las cuentas oficiales de la Administración y el propio Trump suelen difundir memes, imágenes realizadas con inteligencia artificial y videos en los que utiliza fragmentos de canciones en tendencia en las redes.

Varios artistas, entre ellos Katy Perry y Noah Kahan, han denunciado el uso de su música para promover políticas que no comparten.

El post de Tiktok de la Casa Blanca ya acumula más de 950.000 vistas en esa plataforma.

Reacciones de internet

Los comentarios se dividen entre usuarios que apoyan al presidente y le dan gracias por "liberar a EE.UU. de ilegales" y algunos que piden que no se "falte el respeto a Bad Bunny de esta manera".

"Bad Bunny podría demandarlos por usar sus canciones como propaganda política", advierte otro.

El cantante y compositor puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha mostrado su rechazo ante las políticas migratorias de la Administración del republicano, que hizo campaña con la promesa de realizar una campaña masiva de deportaciones, y ha evitado giras en EE.UU. por este motivo.

Su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos es un homenaje a la resiliencia e identidad de su natal Puerto Rico, un territorio libre asociado a Estados Unidos.

Una de sus canciones, Lo que le pasó a Hawaii es una protesta contra la gentrificación donde compara la situación del país caribeño con el despojo territorial en ese estado.

Trump por su parte, calificó de "terrible" el espectáculo de Bad Bunny en el Superbowl, donde el artista cantó completamente en español y reivindicó la diversidad como fortaleza.

FUENTE: EFE