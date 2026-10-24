Cantautora británica Raye gana Mercury Prize por su segundo álbum

Raye actúa en el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

LONDRES.- El jueves, Raye ganó el codiciado Mercury Prize del Reino Unido por su álbum This Music May Contain Hope, imponiéndose a la cantautora Olivia Dean y a otros 10 artistas, entre ellos el icónico exmiembro de los Beatles, Paul McCartney.

La ceremonia se celebró, por segundo año consecutivo, en la ciudad de Newcastle, en el noreste de Inglaterra. El público presente en el Utilita Arena estalló de entusiasmo cuando Raye, de 28 años, subió al escenario para recoger el galardón.

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"Estoy sumamente agradecida", declaró la artista —quien fusiona pop, jazz, dance, R&B y soul— ante una audiencia que la vitoreaba, mientras lucía un bolero de plumas.

"La palabra 'esperanza' puede sonar un poco cursi, especialmente para nosotros, los británicos", añadió. "Pero la esperanza es algo que todos necesitamos, y creo que la música es precisamente eso... la música es medicina".

Raye, cuyo nombre real es Rachel Agatha Keen y es originaria de Tooting, en el sur de Londres, ha cosechado un éxito arrollador en los últimos años: en 2024 batió el récord al ganar seis premios Brit y, en enero, se alzó con un Grammy.

El jurado señaló que la "magnitud, estructura, ambición y el encanto absoluto" de su segundo álbum de estudio lo convirtieron en "la elección acertada".

Una docena de artistas fueron nominados al premio de este año, que reconoce al mejor álbum británico o irlandés de los últimos 12 meses.

Olivia Dean figuraba entre las favoritas tras su gran triunfo a principios de año en los premios Brit, donde se llevó cuatro galardones, incluido el de álbum del año por "The Art of Loving".

Aquel éxito llegó pocas semanas después de que la artista, de 27 años, ganara también el Grammy a la mejor artista revelación.

Tanto Raye como Dean formaron parte del grupo de nominados que actuaron durante la ceremonia del jueves. También participó la legendaria banda de indie-pop Pulp —que ya estuvo nominada el año pasado—, en representación del álbum recopilatorio "Help(2)", en el que colaboran.

"Encantada"

Paul McCartney —nominado por su último álbum de estudio en solitario, The Boys of Dungeon Lane— y el rapero Dave —ganador en 2019— fueron los únicos dos nominados que no estuvieron presentes. La inclusión de McCartney —gracias a un álbum cargado de nostalgia y profundamente arraigado en su infancia de la posguerra en Liverpool— supuso un hito para el artista de 84 años.

"Lamento no poder estar allí, pero quiero decirles que estoy encantadísimo de figurar en esta lista", afirmó en un mensaje de video que fue proyectado durante el evento. "La verdad es que me ha sorprendido bastante".

Entre los demás nominados figuran la banda de rock alternativo Florence + The Machine; Suede, grupo emblemático del britpop y ganador en 1993; y Knats, un colectivo de jazz fusion de Newcastle.

También fueron seleccionados Kojey Radical —cuya música abarca el rap, el jazz, la poesía recitada (spoken word) y el funk — y Nia Archives, quien fusiona jungle y breakbeats con una faceta de cantautora intimista.

La lista de candidatos es seleccionada por un jurado independiente compuesto por profesionales de la industria musical y abarca, invariablemente, diversos géneros; el ganador se decide la misma noche de la ceremonia.

Creado en 1992 como una alternativa a los premios BRIT —más orientados al gran público y celebrados en marzo—, el Mercury Prize se considera un sello de aprobación de la crítica y, para los artistas menos conocidos, un trampolín hacia una mayor notoriedad.

El ganador recibe, además, un premio en metálico de 25 000 libras esterlinas (33 500 dólares).

Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran la banda de *post-punk* English Teacher, el grupo de *jazz fusion* Ezra Collective, así como Arctic Monkeys, Franz Ferdinand y Primal Scream.

PJ Harvey es la única artista que ha ganado el galardón en dos ocasiones: en 2001 y, de nuevo, una década más tarde.

Aunque tradicionalmente se celebraba en Londres, en 2025 el evento se trasladó por primera vez a Newcastle, edición en la que resultó ganador el artista local Sam Fender.

FUENTE: Con información de AFP