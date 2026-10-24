LOT Polish Airlines: una puerta de entrada a Europa con sello polaco distintivo

El aeropuerto Chopin de Varsovia (WAW) es el principal centro de operaciones de LOT Polish Airlines y una conveniente puerta de entrada para quienes visitan Polonia o conectan con destinos de Europa, Asia y Norteamérica. Su ubicación también lo convierte en una alternativa práctica frente a algunos de los grandes centros de conexión de Europa occidental.

LOT vuela a destinos de Europa, Asia, África y Norteamérica, incluidas varias ciudades importantes de Estados Unidos, como Miami, Nueva York, Newark, Chicago y Los Ángeles. Su red ofrece a los viajeros conexiones con Polonia y otros países de Europa central y oriental.

La aerolínea recibió varios reconocimientos en los premios World Airline Awards 2026 de Skytrax, entre ellos el de Mejor Aerolínea de Europa Central por segundo año consecutivo. También ascendió al puesto número 44 de la clasificación de las 100 mejores aerolíneas del mundo, frente al puesto 53 del año anterior. Además, LOT mantiene una calificación de cuatro estrellas de Skytrax, organización que evalúa a las aerolíneas según la calidad de sus productos a bordo y sus estándares de servicio.

Servicio a bordo

Después de haber volado con LOT Polish Airlines en varias ocasiones, consideramos que el servicio a bordo es, en general, sólido y agradable. No obstante, la experiencia varía según la clase de cabina, la configuración del avión y el tiempo de uso de sus interiores.

La aerolínea combina la eficiencia propia de una compañía internacional moderna con elementos de la hospitalidad europea tradicional. El servicio de comidas y bebidas contribuye especialmente a definir su identidad, con especialidades polacas que ocupan un lugar destacado en los menús.

Clase Business

Los Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner de LOT ofrecen una clase Business concebida principalmente para brindar comodidad, buena gastronomía y descanso durante los viajes de larga distancia. Los asientos se convierten en camas completamente horizontales, lo que permite dormir durante vuelos.

La configuración actual es de 2-2-2. Aunque los asientos ofrecen una superficie amplia para dormir, quienes ocupan los asientos junto a las ventanillas deben pasar por delante de sus compañeros de fila para llegar al pasillo. Se trata de una desventaja frente a los productos más recientes de clase Business, que permiten el acceso directo al pasillo desde todos los asientos. Las mejoras previstas para las cabinas corregirían estas limitaciones.

La gastronomía es uno de los atractivos de la experiencia prémium. Los menús combinan platos internacionales con especialidades polacas, entre ellas los pierogi y otras preparaciones tradicionales.

El servicio comienza con un kit de artículos de cortesía y una selección de bebidas de bienvenida, que puede incluir champán, zumo o agua. Después del despegue se sirve un pequeño aperitivo antes de la comida principal.

Los platos se presentan individualmente en vajilla de porcelana, en lugar de las bandejas habituales. Según el menú, los pasajeros pueden elegir entre propuestas de cocina internacional y especialidades regionales.

Después de la cena, el servicio de postres y bebidas puede incluir quesos, frutas de temporada, pastelería y vino de Oporto. La selección de bebidas también incorpora vinos polacos, que permiten descubrir parte de la cultura vitivinícola del país, junto con etiquetas internacionales y otras bebidas alcohólicas.

La combinación de gastronomía y asientos convertibles en camas hace de la clase Business una opción atractiva para quienes buscan mayor comodidad en vuelos de larga distancia.

Clase Premium Economy

La cabina Premium Economy de LOT ofrece una alternativa intermedia entre el espacio y las comodidades de la clase Business y los servicios más básicos de Economy. Está disponible en los Boeing 787-8 y 787-9, con una experiencia generalmente similar en ambos modelos, aunque la distribución y la capacidad de las cabinas varían.

La experiencia comienza con una bebida de bienvenida y, en los vuelos que lo ofrecen, una toalla caliente. Las comidas se sirven en vajilla de porcelana con cubiertos metálicos, y los pasajeros suelen disponer de dos platos calientes a elegir, con sabores polacos o internacionales.

La oferta de bebidas es más amplia que en Economy y puede incluir vinos, cerveza y licores. Algunos menús incorporan también vinos polacos.

Los asientos constituyen otra diferencia importante. Premium Economy ofrece una reclinación mayor que la clase Economy convencional, además de apoyos adicionales, como reposapiés o soportes extensibles, según la configuración. También recibe una almohada más grande y una manta más gruesa, elementos que contribuyen a mejorar la comodidad durante los trayectos largos.

La cabina incluye un kit de cortesía, pantallas individuales de entretenimiento y conexiones para cargar dispositivos electrónicos. La ubicación de las pantallas y la disponibilidad de determinados enchufes pueden variar según el avión y la configuración del asiento.

Para quienes desean más espacio, una oferta gastronómica mejorada y mayor comodidad sin pagar la tarifa de Business, Premium Economy representa una alternativa intermedia interesante.

Clase Economy

La clase Economy de los Boeing 787 Dreamliner de LOT utiliza una configuración de asientos de 3-3-3. Los asientos ofrecen una separación aproximada de 31 pulgadas entre filas y una anchura de 17,5 pulgadas, dimensiones similares a las de muchas cabinas Economy de larga distancia.

Sin embargo, la anchura relativamente limitada y el espacio personal reducido pueden hacerse notar durante vuelos largos, especialmente entre los pasajeros de mayor estatura. En los servicios de larga distancia se proporcionan almohadas y mantas para hacer el trayecto más cómodo.

El servicio de comidas también forma parte de la experiencia. Los pasajeros de vuelos intercontinentales reciben comidas calientes, generalmente acompañadas de otros platos o refrigerios, según la ruta y el horario del servicio. En vuelos más cortos, como el trayecto entre Ereván y Varsovia, se ofrecen bebidas calientes y un aperitivo dulce o salado sin coste adicional.

Aunque Economy no dispone del espacio ni del servicio gastronómico personalizado de las cabinas prémium, la combinación de comidas y prestaciones básicas de comodidad responde a lo que cabe esperar de una aerolínea de servicio completo.

Tripulación de cabina y cultura de servicio

La tripulación desempeña un papel importante en la experiencia general de pasajeros. Durante nuestros vuelos, el servicio ha sido, por lo general, profesional y cortés, lo que contribuye a mantener un ambiente ordenado en la cabina.

Como ocurre con cualquier aerolínea, la experiencia puede variar según el vuelo y la tripulación. No obstante, la atención al pasajero y el trato cordial complementan la identidad polaca de la compañía y su estilo tradicional de hospitalidad europea.

Entretenimiento y conectividad a bordo

La tecnología disponible en los aviones de LOT varía según el modelo y la ruta. Sus Dreamliner de larga distancia cuentan con pantallas individuales que ofrecen películas, programas de televisión, música y otros contenidos.

Muchos de sus aviones de larga distancia disponen de enchufes y puertos USB para cargar dispositivos, aunque las conexiones concretas dependen de la cabina y de la configuración de los asientos.

La disponibilidad de wifi es más limitada. La aerolínea ha comenzado a incorporar conectividad a bordo en determinados Boeing 787-9, pero conviene comprobar si el servicio está disponible en el vuelo reservado, en lugar de dar por hecho que se ofrece en toda la flota.

A medida que avance la modernización de las cabinas, los sistemas de entretenimiento y las mejores opciones de conectividad cobrarán mayor importancia en los vuelos de larga distancia.

Salas VIP en los aeropuertos

La red de salas VIP premiadas por pasajeros incluye LOT Business Lounge Polonez y LOT Business Lounge Mazurek, en el aeropuerto Chopin de Varsovia, así como la LOT Business Lounge del aeropuerto internacional O'Hare de Chicago.

Estas instalaciones ofrecen a los pasajeros que cumplen los requisitos un espacio para descansar, trabajar o tomar algo antes de la salida. La identidad polaca está presente en algunos elementos del diseño y en la oferta gastronómica, mientras que las vistas de las operaciones aeroportuarias resultan atractivas para los aficionados a la aviación.

Skytrax reconoce las salas VIP de LOT mediante su programa independiente de evaluación de instalaciones aeroportuarias. Los viajeros deben consultar las condiciones de acceso vigentes, que dependen del billete, la categoría de viajero frecuente u otros beneficios aplicables.

Flota y modernización

LOT Polish Airlines opera una flota mixta de aviones Boeing y reactores regionales Embraer, una combinación que le permite atender tanto los mercados internacionales de larga distancia como las rutas europeas más cortas.

Para sus vuelos de largo recorrido a Norteamérica y Asia, la aerolínea utiliza los Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner. Estos aviones de fuselaje ancho ofrecen tres clases de servicio: Business, Premium Economy y Economy.

Los Dreamliner son fundamentales para la red transatlántica de LOT, ya que cuentan con la autonomía necesaria para cubrir rutas intercontinentales. Las mejoras en las cabinas, incluidos los cambios en los asientos, los sistemas de entretenimiento y la conectividad, forman parte de los planes por mantener competitivo el producto de larga distancia.

En las rutas europeas, los Boeing 737 cubren servicios de corto y medio recorrido. La flota incluye los 737 MAX 8 y modelos anteriores 737-800. Los aviones más nuevos ofrecen mejoras en eficiencia de combustible.

Los aviones Embraer también desempeñan un papel importante en la red regional de LOT. La aerolínea mantiene una larga relación con el fabricante brasileño y fue la primera compañía en operar comercialmente el Embraer 170, en 2004. Su operación regional ha incluido los modelos E170, E175, E190 y E195.

Estos aviones de menor capacidad permiten conectar Varsovia con destinos regionales y operar rutas en las que no sería necesario utilizar aeronaves de mayor tamaño.

Mirando al futuro: el Airbus A220

Los planes de LOT para su futura flota incluyen la incorporación de aviones Airbus A220, una novedad importante para una compañía históricamente vinculada a Boeing y Embraer. La familia A220 está diseñada para rutas de corto y medio recorrido y ofrece cabinas modernas y una mayor eficiencia de combustible.

La llegada prevista de los A220-100 y A220-300 proporcionaría una nueva alternativa para los servicios regionales y europeos y podría transformar gradualmente parte de la flota de aviones de fuselaje estrecho de LOT. El calendario de entregas y el papel que desempeñarán estos aviones en la sustitución de los reactores regionales más antiguos dependerán de los planes definitivos de flota y operación de la compañía.

Balance final

LOT Polish Airlines ofrece una vía práctica para llegar a Polonia, Europa central y otros destinos, respaldada por una red que conecta Varsovia con ciudades de varios continentes. Sus cabinas de larga distancia ofrecen distintas alternativas, desde el espacio adicional de Premium Economy hasta los asientos convertibles en camas y la gastronomía más elaborada de Business.

La experiencia también tiene sus limitaciones. La configuración 2-2-2 de Business no garantiza acceso directo al pasillo desde todos los asientos, Economy puede resultar estrecha en vuelos largos y el wifi todavía no está disponible de forma generalizada. La experiencia concreta también depende del avión asignado a cada ruta.

Aun así, la combinación de conectividad internacional, tradiciones gastronómicas polacas y un servicio de cabina generalmente profesional confiere a la aerolínea una identidad propia. Para quienes viajan a Polonia o hacen escala en Varsovia, LOT es una opción que merece consideración, especialmente cuando los horarios, las tarifas y la configuración de la cabina se ajustan a sus necesidades.