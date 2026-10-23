viernes 23  de  octubre 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Duelo tras muerte de hijo de Cindy Crawford

Casi un mes después del fallecimiento del modelo Presley Gerber a los 27 años, su familia honró su memoria y agradeció las muestras de afecto recibidas.

Lee además
George Clooney posa durante una sesión fotográfica en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 2 de septiembre de 2026.
CINE

George Clooney filma en Nueva Jersey nueva película basada en famoso bestseller
Fotografía de archivo del 08/10/2025, de la cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith durante un concierto en el Teatro Real de Madrid.  
PREMIOS

Patti Smith ve en el premio Princesa de Asturias incentivo para dar esperanza a los jóvenes

Los padres del joven, Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, y su hermana Kaia publicaron una fotografía en blanco y negro, acompañada de unas palabras dedicadas a Presley Gerber tras su muerte registrada el 20 de septiembre.

Lea más aquí.

Tini Stoessel cancela concierto a última hora

La cantante argentina Tini Stoessel debió suspender de manera imprevista su esperado concierto programado para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, cuando cientos de seguidores ya se encontraban en los alrededores e instalaciones del recinto.

La noticia fue comunicada inicialmente a través de las pantallas exteriores del estadio, donde se notificó que la cancelación obedecía a circunstancias ajenas tanto a la intérprete como al propio pabellón.

La plataforma Ticketmaster confirmó la cancelación del evento y anunció que procesará la devolución automática del dinero a los métodos de pago originales de todos los compradores, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Horas más tarde, la artista reveló que la cancelación se debió a que no encontró un escenario a la altura de lo que exigía su espectáculo.

Lea más aquí

Juez desestima demanda contra Mariah Carey

Un tribunal de Nueva York ha puesto fin a la batalla legal entre Mariah Carey y su hermano, que le pedía 20 millones de dólares en concepto de daños por difundir en sus memorias The Meaning of Mariah Carey que era violento y traficaba con drogas.

El hermano de la cantante presentó su demanda en 2021, un año después de que ésta publicara sus memorias. En la demanda Morgan Carey alegaba que la cantante dañó su reputación ya que el libro lo describía como una persona violenta y le acusaba de traficar con cocaína.

Lea más aquí

Kany García revela qué condición padece

La cantante puertorriqueña Kany García reveló que padece una enfermedad inflamatoria crónica que le afecta la columna vertebral y que la está encorvando, algo que le causa "ansiedad" mientras realiza la mayor gira de su carrera, con más de 80 fechas.

García, quien promueve su Puerta Abierta Tour, confesó tener este padecimiento durante en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami.

Lea más aquí

Debut en la moda de hija mayor de Kobe Bryant

Natalia Bryant, hija mayor de Kobe Bryant, sumó un hito clave a su trayectoria en la industria de la moda al debutar en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, que se celebró en Los Ángeles.

A sus 23 años, la primogénita del recordado basquetbolista y la empresaria Vanessa Bryant participó en la icónica velada como una de las figuras emergentes de la marca, desfilando para PINK, la línea de enfoque juvenil y urbano de la firma estadounidense.

Lea más aquí

Temas
Te puede interesar

Museos del Louvre, Orsay y Picasso cierran en París por manifestaciones

Padre de Meghan Markle bajo investigación por pornografía infantil

Rosalía da gracias a Latinoamérica y enaltece la música en español en los Billboard Latinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Policía investiga las causas del hecho.
ATAQUE

Colombia: estalla carro bomba y deja a cuatro mujeres heridas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida 
PREMIOS

Latin Billboard 2026: conoce la lista completa de ganadores

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Rodríguez Zapatero no convence y la fiscalía ordena invertigarlo por malversación por joyas ocultas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
ELECCIONES 2026

Trump no aparece en la boleta de Florida, pero se juega mucho: esta es la razón de su campaña

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. 
FLORIDA

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump anuncia sus planes para la isla tras la guerra en Irán

Imagen referencial.
Policía bajo investigación

Agente encuentra a un hombre muerto y ahora lo acusan de quedarse con su casa en Broward

La Armada de EEUU que participa el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
MEDIO ORIENTE

Diplomático: "EEUU podría atacar al régimen terrorista de Irán este fin de semana"

Hialeah crea nueva unidad para controlar a los conductores agresivos. 
MULTAS POR CORRER

Hialeah presenta nueva unidad policial contra conductores agresivos