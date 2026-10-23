Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Casi un mes después del fallecimiento del modelo Presley Gerber a los 27 años, su familia honró su memoria y agradeció las muestras de afecto recibidas.

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Los padres del joven, Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, y su hermana Kaia publicaron una fotografía en blanco y negro, acompañada de unas palabras dedicadas a Presley Gerber tras su muerte registrada el 20 de septiembre.

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Tini Stoessel cancela concierto a última hora

La cantante argentina Tini Stoessel debió suspender de manera imprevista su esperado concierto programado para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, cuando cientos de seguidores ya se encontraban en los alrededores e instalaciones del recinto.

La noticia fue comunicada inicialmente a través de las pantallas exteriores del estadio, donde se notificó que la cancelación obedecía a circunstancias ajenas tanto a la intérprete como al propio pabellón.

La plataforma Ticketmaster confirmó la cancelación del evento y anunció que procesará la devolución automática del dinero a los métodos de pago originales de todos los compradores, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Horas más tarde, la artista reveló que la cancelación se debió a que no encontró un escenario a la altura de lo que exigía su espectáculo.

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Juez desestima demanda contra Mariah Carey

Un tribunal de Nueva York ha puesto fin a la batalla legal entre Mariah Carey y su hermano, que le pedía 20 millones de dólares en concepto de daños por difundir en sus memorias The Meaning of Mariah Carey que era violento y traficaba con drogas.

El hermano de la cantante presentó su demanda en 2021, un año después de que ésta publicara sus memorias. En la demanda Morgan Carey alegaba que la cantante dañó su reputación ya que el libro lo describía como una persona violenta y le acusaba de traficar con cocaína.

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Kany García revela qué condición padece

La cantante puertorriqueña Kany García reveló que padece una enfermedad inflamatoria crónica que le afecta la columna vertebral y que la está encorvando, algo que le causa "ansiedad" mientras realiza la mayor gira de su carrera, con más de 80 fechas.

García, quien promueve su Puerta Abierta Tour, confesó tener este padecimiento durante en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami.

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Debut en la moda de hija mayor de Kobe Bryant

Natalia Bryant, hija mayor de Kobe Bryant, sumó un hito clave a su trayectoria en la industria de la moda al debutar en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, que se celebró en Los Ángeles.

A sus 23 años, la primogénita del recordado basquetbolista y la empresaria Vanessa Bryant participó en la icónica velada como una de las figuras emergentes de la marca, desfilando para PINK, la línea de enfoque juvenil y urbano de la firma estadounidense.

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