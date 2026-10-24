sábado 24  de  octubre 2026
POLÉMICA

Mediador decidirá si hijo de Rob Reiner puede usar herencia para su defensa judicial

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, reclama 558.000 dólares que el fideicomiso debía desembolsar en 2023, cuando cumplió 30 años

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images

LOS ÁNGELES.- Los abogados de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, y los administradores del fideicomiso que estos dejaron a su nombre iniciarán un proceso de mediación para determinar si puede utilizar esos fondos para costear su defensa, informó este viernes Los Angeles Times.

Nick ha demandado a los administradores del fideicomiso, quienes invocaron una ley del estado de California (EE. UU.) que prohíbe a las personas que han cometido un asesinato disfrutar de bienes o dinero provenientes de la herencia de la persona asesinada.

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Los abogados defensores han alegado que dicha ley no resulta aplicable, ya que él aún no ha sido condenado.

En concreto, Nick Reiner reclama 558.000 dólares que el fideicomiso debía desembolsar en 2023, cuando cumplió 30 años.

Las dos partes se han presentado ante el tribunal que lleva el caso para comunicar que comenzarán las negociaciones en diciembre próximo junto con un mediador, que determinará si puede utilizar el dinero que sus padres destinaron para él, a fin de costear su defensa frente a las acusaciones de haberlos asesinado.

La determinación del mediador deberá ser aprobada por el del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Ruben Garcia, que ha programado una nueva audiencia en marzo de 2027 para decidir si aprueba el acuerdo, según informó el rotativo.

Nick, de 33 años, pretende contratar al destacado abogado penalista Alan Jackson, quien renunció por falta de fondos del acusado, quien vivía con sus padres en una mansión del barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Acusaciones

El hijo del prolífico director está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen una alegación de asesinato por acecho (o "emboscada") y el uso de un arma mortal.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina no solicitará la pena de muerte contra Reiner, que permanece detenido sin derecho a fianza desde diciembre.

La acusación penal se encuentra estancado y no se espera que inicie hasta el próximo año.

El pasado miércoles, Reiner se presentó en una audiencia que busca definir si las transcripciones de su acusación ante el gran jurado se harán públicas o no.

Reiner y sus hermanos han luchado para mantener las transcripciones bajo secreto, argumentando que su divulgación al público causaría un trauma adicional tanto a la familia y socavaría su derecho a un juicio justo.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Sam Ohta, quien previamente había ordenado mantener las transcripciones bajo reserva de manera provisional, fijó una nueva fecha para el 13 enero del próximo año, cuando determinará si los documentos pueden hacerse públicos.

FUENTE: Con información de EFE

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