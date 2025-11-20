jueves 20  de  noviembre 2025
Cardi B comparte fotos de su hijo con Stefon Diggs

En las imágenes se puede apreciar a la rapera sentada en un mueble con el pequeño en brazos y un elefante de peluche a su lado

La rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs.&nbsp;

La rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs. 

Captura de pantalla/Instagram/@iamcardib
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cardi B compartió en redes sociales una serie de su cuarto hijo, y el primero que tiene con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs.

En la publicación, la intérprete de I Like It confirmó que el pequeño, cuyo nombre no ha sido revelado, nació el 4 de noviembre. En las imágenes se puede apreciar a la rapera sentada en un mueble con el pequeño en brazos y un elefante de peluche a su lado.

La rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs. 
En la segunda postal aparece la pareja cargando al pequeño en el centro de salud en el que la cantante dio a luz; en la tercera, está Cardi B abrazando al bebé y en la cuarta aparece el recién nacido en una cama cubierto por una manta de los New England Patriots.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cardi B (@iamcardib)

Nacimiento

En días pasados, el representante de la artista confirmó a la revista People el nacimiento, y posteriormente la rapera lo dijo a través de una publicación en Instagram.

El representante de la cantante señala que tanto ella como el bebé están sanos y felices.

Diggs, de 31 años, reveló a la revista a principios de noviembre el sexo. "Es un niño. No puedo esperar a que haga flexiones y abdominales y corra por ahí", comentó a People en una alfombra roja.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cardi B (@iamcardib)

