Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo , se pronunció en redes sociales para dar a conocer el estado de salud de Miss Jamaica , Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída del escenario durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar del certamen.

A través de un comunicado, Rocha expuso que luego de ser trasladada a un hospital en Bangkok, los médicos informaron que la modelo no sufrió traumatismos. Sin embargo, la mantendrían en el centro médico bajo observación.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que está preocupada por la salud de nuestra Miss Universe Jamaica, que a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo tratada. Estuve allí con ella y su familia y, afortunadamente,no hay huesos rotos y está bajo buen cuidado. Ella permanecerá en observación durante el resto de la noche y nos mantendremos en contacto con su familia para brindarle apoyo”, manifestó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raul Rocha (@raulrocha777)

Asimismo, la cuenta oficial de Miss Jamaica en Instagram también emitió un comunicado en el que confirmaba que la representante de la isla había sido trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

"El personal médico la está atendiendo y ha informado que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida; sin embargo, continúan realizándole pruebas para asegurar su completa recuperación. Les pedimos a todos que mantengan una actitud positiva, la incluyan en sus oraciones y le envíen buenos deseos mientras recibe la atención médica necesaria".

La organización agradeció el apoyo que la joven ha recibido tras el incidente en la preliminar. "Agradecemos a todos por las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas".

Se espera que Miss Jamaica pueda desfilar en la noche final este 20 de noviembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe Jamaica (@officialmissuniversejamaica)

Caída del escenario

El hecho ocurrió este 19 de noviembre en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, país anfitrión de la septuagésima edición del concurso de belleza.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

La candidata fue sacada del recinto en una camilla.

Aunque el momento no quedó registrado en la transmisión oficial del Miss Universo, personas que estaban en el público grabando compartieron los videos y se ha viralizado en redes sociales.