jueves 20  de  noviembre 2025
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Raúl Rocha y la Organización Miss Jamaica informaron que la modelo pasó la noche en el hospital bajo observación. Se espera pueda participar en la gala final

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.&nbsp;

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, se pronunció en redes sociales para dar a conocer el estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída del escenario durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar del certamen.

A través de un comunicado, Rocha expuso que luego de ser trasladada a un hospital en Bangkok, los médicos informaron que la modelo no sufrió traumatismos. Sin embargo, la mantendrían en el centro médico bajo observación.

Lee además
Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California.  video
SUCESOS

Revelan detalles de la autopsia de Selena Quintanilla
Flyer oficial de la edición 2025 del Ibero Ibero-American Film Festival.
SÉPTIMO ARTE

IberoAmerican Film Festival consolida a Miami como capital del talento regional

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que está preocupada por la salud de nuestra Miss Universe Jamaica, que a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo tratada. Estuve allí con ella y su familia y, afortunadamente,no hay huesos rotos y está bajo buen cuidado. Ella permanecerá en observación durante el resto de la noche y nos mantendremos en contacto con su familia para brindarle apoyo”, manifestó.

Embed

Asimismo, la cuenta oficial de Miss Jamaica en Instagram también emitió un comunicado en el que confirmaba que la representante de la isla había sido trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

"El personal médico la está atendiendo y ha informado que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida; sin embargo, continúan realizándole pruebas para asegurar su completa recuperación. Les pedimos a todos que mantengan una actitud positiva, la incluyan en sus oraciones y le envíen buenos deseos mientras recibe la atención médica necesaria".

La organización agradeció el apoyo que la joven ha recibido tras el incidente en la preliminar. "Agradecemos a todos por las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas".

Se espera que Miss Jamaica pueda desfilar en la noche final este 20 de noviembre.

Caída del escenario

El hecho ocurrió este 19 de noviembre en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, país anfitrión de la septuagésima edición del concurso de belleza.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

La candidata fue sacada del recinto en una camilla.

Aunque el momento no quedó registrado en la transmisión oficial del Miss Universo, personas que estaban en el público grabando compartieron los videos y se ha viralizado en redes sociales.

Temas
Te puede interesar

Museo de cera de París presenta estatua de Lady Di con vestido de la venganza

Compositor Vibarco se posiciona como referente de la industria músical

Retrato de Klimt es la segunda obra de arte más cara jamás vendida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Te puede interesar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alex Andrade, representante republicano por Pensacola, Florida, presenta un proyecto de ley para favorecer la transparencia.
MÁS TRANSPERENCIA

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos

Vista parcial del servicio de control automatizado de pasaportes en Aeopuerto Internacional de Miami.
FLORIDA

Aeropuerto Miami despliega mayor servicio de control automatizado de pasaportes del país

Farmacia en Cuba. 
SALUD

Epidemia en Cuba enciende alarmas en otros países

Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025 
TENSIÓN

Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas