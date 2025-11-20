La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

La secretaria de prensa de la Casa Blanca , Karoline Leavitt.

WASHINGTON -- Un plan de paz estadounidense, respaldado por el presidente Donald Trump y que se está negociando con Rusia y Ucrania , es beneficioso para ambas partes, aseguró el jueves la Casa Blanca, al desestimar las preocupaciones de que recoja muchas de las exigencias de Moscú.

"Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes", declaró a periodistas la portavoz Karoline Leavitt.

Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos que podría contemplar que Kiev tendría que ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles una fuente conocedora del caso.

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania. Sin embargo, sus esfuerzos hasta ahora no han fructificado; tanto Ucrania como Rusia hasta ahora no parecen ceder.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, trabajaron "discretamente" durante un mes en el proyecto, dijo la portavoz a periodistas.

El gobierno dialoga con ambas partes

Para comprender qué estarían dispuestos a hacer Rusia y Ucrania para lograr una paz duradera, "el gobierno está dialogando tanto con una parte como con la otra", añadió.

Se trata de la primera confirmación oficial de la Casa Blanca sobre el borrador del plan, revelado por Kiev más temprano.

"El presidente ucraniano (Volodimir Zelenski) ha recibido oficialmente un borrador de plan de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría revitalizar la diplomacia", declaró la presidencia ucraniana en Telegram.

Añadió que Zelenski planea discutir en los próximos días con Trump las opciones diplomáticas disponibles y los puntos clave necesarios para la paz.

Un alto funcionario que habló el miércoles bajo condición de anonimato indicó que Ucrania había recibido una propuesta estadounidense para poner fin a más de tres años de conflicto.

Este plan incluye el reconocimiento de las conquistas rusas en Ucrania, de la cual Moscú ocupa aproximadamente el 20% del territorio.

También exige que se reduzca a la mitad el tamaño del ejército ucraniano y que Kiev renuncie a las armas de largo alcance.

El borrador estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.

También indica que Ucrania deberá renunciar a su armamento de largo alcance, afirmó.

¿Y Rusia?

"Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump" o de "su entorno", dijo esta fuente. Tampoco está claro qué haría Rusia a cambio de estas concesiones, agregó.

El medio estadounidense Axios había publicado previamente que Moscú y Washington trabajaban en un plan secreto para terminar con la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El Kremlin no quiso hacer comentarios sobre esta información y luego señaló que no había novedades en los esfuerzos de paz.

FUENTE: Con informaciòn de AFP