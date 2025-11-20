jueves 20  de  noviembre 2025
Borrador de un acuerdo

La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

"Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión. Creemos que debería ser aceptable para ambas partes", dijo la portavoz de la Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Mandel NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON -- Un plan de paz estadounidense, respaldado por el presidente Donald Trump y que se está negociando con Rusia y Ucrania, es beneficioso para ambas partes, aseguró el jueves la Casa Blanca, al desestimar las preocupaciones de que recoja muchas de las exigencias de Moscú.

"Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes", declaró a periodistas la portavoz Karoline Leavitt.

Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
NICARAGUA

EEUU sanciona a "operadores" de la migración ilegal vinculados al régimen de Daniel Ortega
Bomberos ucranianos trabajan para extinguir un edificio en llamas tras los ataques rusos en Járkov el 13 de octubre de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. 
GUERRA

Ataques rusos dejan 19 muertos en Ucrania mientras Zelenski intenta reactivar el diálogo en Turquía

Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos que podría contemplar que Kiev tendría que ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles una fuente conocedora del caso.

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania. Sin embargo, sus esfuerzos hasta ahora no han fructificado; tanto Ucrania como Rusia hasta ahora no parecen ceder.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, trabajaron "discretamente" durante un mes en el proyecto, dijo la portavoz a periodistas.

El gobierno dialoga con ambas partes

Para comprender qué estarían dispuestos a hacer Rusia y Ucrania para lograr una paz duradera, "el gobierno está dialogando tanto con una parte como con la otra", añadió.

Se trata de la primera confirmación oficial de la Casa Blanca sobre el borrador del plan, revelado por Kiev más temprano.

"El presidente ucraniano (Volodimir Zelenski) ha recibido oficialmente un borrador de plan de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría revitalizar la diplomacia", declaró la presidencia ucraniana en Telegram.

Añadió que Zelenski planea discutir en los próximos días con Trump las opciones diplomáticas disponibles y los puntos clave necesarios para la paz.

Un alto funcionario que habló el miércoles bajo condición de anonimato indicó que Ucrania había recibido una propuesta estadounidense para poner fin a más de tres años de conflicto.

Este plan incluye el reconocimiento de las conquistas rusas en Ucrania, de la cual Moscú ocupa aproximadamente el 20% del territorio.

También exige que se reduzca a la mitad el tamaño del ejército ucraniano y que Kiev renuncie a las armas de largo alcance.

El borrador estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.

También indica que Ucrania deberá renunciar a su armamento de largo alcance, afirmó.

¿Y Rusia?

"Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump" o de "su entorno", dijo esta fuente. Tampoco está claro qué haría Rusia a cambio de estas concesiones, agregó.

El medio estadounidense Axios había publicado previamente que Moscú y Washington trabajaban en un plan secreto para terminar con la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El Kremlin no quiso hacer comentarios sobre esta información y luego señaló que no había novedades en los esfuerzos de paz.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Periodista venezolano recupera derecho a visitas, tras cuatro meses aislado en el SEBIN

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Por Leonardo Morales
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
TRIBUNALES

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA