sábado 15  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Cardi B y Stefon Diggs dan la bienvenida a su primer bebé juntos

El romance entre Cardi B y Diggs inició en octubre de 2024, y en mayo la pareja hizo su primera aparición pública en un juego de la NBA

La rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs.&nbsp;

La rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs. 

Captura de pantalla/Instagram/@iamcardib
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cardi B y el jugador de fútbol americano Stefon Diggs han dado la bienvenida a su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por el representante de la intérprete a la revista People, y posteriormente compartida por la rapera a través de una publicación en Instagram.

El representante de la cantante señala que tanto ella como el bebé están sanos y felices.

Lee además
Una persona asiste a la presentación para la prensa del Studio Museum en Harlem, Nueva York, el 6 de noviembre de 2025.  
ARTES VISUALES

Studio Museum de Nueva York, espacio para el arte afroamericano, reabre sus puertas
La escritora Zoé Valdés en la tertulia El Caimán ante el Espejo, en la Biblioteca John F. Kennedy de Hialeah. 
LETRAS

"Zoé Valdés es, sin duda, la escritora más libre del exilio cubano"

Diggs, de 31 años, reveló a la revista a principios de noviembre el sexo. "Es un niño. No puedo esperar a que haga flexiones y abdominales y corra por ahí", comentó a People en una alfombra roja.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cardi B (@iamcardib)

Recientemente, en Instagram, Cardi B expuso cómo en los últimos meses trabajó en nueva música y trajo al mundo a su cuarto hijo.

"Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes estaciones. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva temporada. ¡Empezar de nuevo nunca es fácil pero ha merecido la pena! ¡Traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi mundo, y una razón más para ser la mejor versión de mí, una razón más para amarme más que a cualquier otra cosa o a nadie más para poder seguir dándole a mis bebés el amor y la vida que se merecen", inicia el mensaje que acompaña un video de la artista caminando y luciendo una minifalda y una chaqueta negra al ritmo de su canción Hello.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cardi B (@iamcardib)

Asimismo, Cardi B aseveró que en el nuevo capítulo que abordará será un reto contra sí misma. "El próximo capítulo es Yo vs. ¡Yo! Soy yo, contra todo pronóstico, contra todo lo que pretendía interponerse en mi camino. He empezado a prepararme para la gira para poner mi cuerpo en ordenar mi mente".

En este sentido, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre de pila de la artista, señaló que está lista para brindarle a sus seguidores la mejor actuación de su carrera.

"¡No hay nada que me detenga de darles la actuación de una vida! ¡He aprendido que he curado, y amo a la mujer en la que me he convertido! Eso es lo que esta próxima era significa para mí y estoy entrando mejor que nunca", concluyó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cardi B (@iamcardib)

Hijos

El pequeño, cuyo nombre no ha sido revelado, es el cuarto hijo de la rapera ganadora del Grammy.

Cardi B tiene otros tres con su exesposo, Offset: Kulture, Wave y Blossom. Ella solicitó en julio de 2024 el divorcio del rapero, cuatro años después de una primera solicitud presentada. El proceso aún no ha finalizado.

El romance entre Cardi B y Diggs inició en octubre de 2024, y en mayo la pareja hizo su primera aparición pública en un juego de los Boston Celtics y los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Temas
Te puede interesar

Pinecrest Gardens presenta "Walter Mercado: Fe, esperanza y mucho amor"

Se rumora que Alejandro Sanz y Canela Márquez terminaron

Las sillas, de Ionesco, en Miami: últimas funciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. firmó la ley presupuestaria que estará en vigor hasta finales de enero de 2026.
REAPERTURA/ GOBIERNO

Congreso termina con el chantaje político de senadores demócratas

Imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra a Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba.
CUBA

Fotografía en redes de ministro cubano destituido y enjuiciado desata polémica

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

Nicolás Maduro promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación el pasado 11 de noviembre
VENEZUELA

Maduro reacciona a presiones de EEUU con instrumento que "legaliza" la represión

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

Te puede interesar

Foto del Departamento de Defensa de EEUU, muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford de la Marina de EEUU, incluyendo el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), a la izquierda, USS Winston S. Churchill (DDG 81), al frente, USS Mahan (DDG 72), atrás, USS Bainbridge (DDG 96), y el Ala Aérea Embarcada de Portaaviones Ocho con F/A-18E/F Super Hornets asignados a los Escuadrones de Cazas de Ataque 31, 37, 87 y 213, que opera como una fuerza conjunta y multidominio junto con un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU, el 13 de noviembre de 2025 en un lugar no divulgado del Océano Atlántico.
Narcotráfico

República Dominicana decomisa cocaína procedente de Sudamérica en operación conjunta con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
ESPAÑA

¿Cuánto tiempo le queda a Pedro Sánchez?

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, felicitó a los concejales. 
NUEVO ALCALDE

Hialeah: Bryan Calvo enfrenta importantes retos desde el primer día de su gobierno