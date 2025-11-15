Cardi B y Stefon Diggs dan la bienvenida a su primer bebé juntos

MIAMI.- Cardi B y el jugador de fútbol americano Stefon Diggs han dado la bienvenida a su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por el representante de la intérprete a la revista People, y posteriormente compartida por la rapera a través de una publicación en Instagram.

El representante de la cantante señala que tanto ella como el bebé están sanos y felices.

Diggs, de 31 años, reveló a la revista a principios de noviembre el sexo. "Es un niño. No puedo esperar a que haga flexiones y abdominales y corra por ahí", comentó a People en una alfombra roja.

Recientemente, en Instagram, Cardi B expuso cómo en los últimos meses trabajó en nueva música y trajo al mundo a su cuarto hijo.

"Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes estaciones. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva temporada. ¡Empezar de nuevo nunca es fácil pero ha merecido la pena! ¡Traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi mundo, y una razón más para ser la mejor versión de mí, una razón más para amarme más que a cualquier otra cosa o a nadie más para poder seguir dándole a mis bebés el amor y la vida que se merecen", inicia el mensaje que acompaña un video de la artista caminando y luciendo una minifalda y una chaqueta negra al ritmo de su canción Hello.

Asimismo, Cardi B aseveró que en el nuevo capítulo que abordará será un reto contra sí misma. "El próximo capítulo es Yo vs. ¡Yo! Soy yo, contra todo pronóstico, contra todo lo que pretendía interponerse en mi camino. He empezado a prepararme para la gira para poner mi cuerpo en ordenar mi mente".

En este sentido, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre de pila de la artista, señaló que está lista para brindarle a sus seguidores la mejor actuación de su carrera.

"¡No hay nada que me detenga de darles la actuación de una vida! ¡He aprendido que he curado, y amo a la mujer en la que me he convertido! Eso es lo que esta próxima era significa para mí y estoy entrando mejor que nunca", concluyó.

Hijos

El pequeño, cuyo nombre no ha sido revelado, es el cuarto hijo de la rapera ganadora del Grammy.

Cardi B tiene otros tres con su exesposo, Offset: Kulture, Wave y Blossom. Ella solicitó en julio de 2024 el divorcio del rapero, cuatro años después de una primera solicitud presentada. El proceso aún no ha finalizado.

El romance entre Cardi B y Diggs inició en octubre de 2024, y en mayo la pareja hizo su primera aparición pública en un juego de los Boston Celtics y los New York Knicks en el Madison Square Garden.