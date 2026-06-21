domingo 21  de  junio 2026
CORONA

Carlos III ofrece al príncipe Harry y Meghan Markle alojarse en residencia real

Harry ha manifestado su deseo de que sus hijos puedan conocer el Reino Unido y encontrarse con al menos una parte de la familia real, sobre todo su abuelo

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia.&nbsp;

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia. 

AFP/ Andrés Castilla/ Vicepresidencia de Colombia

LONDRES.- Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han recibido la oferta de alojarse en una residencia real cuando viajen el mes próximo al Reino Unido con sus dos hijos para visitar al rey británico Carlos III, según los medios británicos.

Este será el primer viaje en cuatro años que el príncipe Harry, hijo menor de Carlos III, y la duquesa hacen con sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, al Reino Unido.

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Los duques decidieron apartarse de la Casa real en enero de 2020 para residir en Estados Unidos y ser económicamente independientes, pero tras su partida hicieron devastadoras críticas contra la familia real británica a través de entrevistas y en el libro autobiográfico que Harry publicó, Spare (En la sombra).

Relación familiar

En visitas anteriores, el príncipe rechazó la oferta de hospedarse en el palacio de Buckingham, en Londres, debido a su preocupación por la seguridad si usaba un edificio tan visible.Harry ha manifestado su deseo de que sus hijos puedan conocer el Reino Unido y encontrarse con al menos una parte de la familia real, sobre todo su abuelo, el rey, que está en tratamiento oncológico.

La emisora afirma que no está claro qué residencia real se les ha ofrecido a los Sussex en esta ocasión.

Harry ha manifestado su deseo de que sus hijos puedan conocer el Reino Unido y encontrarse con al menos una parte de la familia real, sobre todo su abuelo, el rey, que está en tratamiento oncológico.

La última vez que el príncipe Harry y su padre se vieron en persona fue en septiembre de 2025 en Londres, durante una breve reunión privada en la residencia de Clarence House.

FUENTE: EFE

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