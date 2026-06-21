domingo 21  de  junio 2026
MÚSICA

Wilfrido Vargas presenta nuevo tema "La Copa Arriba" junto a elenco estelar de merengue

El tema cuenta con la participación de Johnny Ventura, junto a superestrellas del merengue como Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario

Wilfrido Vargas, Rey del Merengue

Wilfrido Vargas, Rey del Merengue

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de la emoción global que rodea el mundo del fútbol y la unión que el Mundial despierta en millones de fanáticos alrededor del planeta, el ícono del merengue Wilfrido Vargas presenta La Copa Arriba, un himno que celebra la pasión deportiva que conecta culturas a través de la música y el fútbol.

Conocido como el capitán de la selección mundial del merengue, Wilfrido Vargas reúne a legendarias estrellas de la música tropical en esta producción histórica para crear un tema festivo destinado a convertirse en la banda sonora de las celebraciones futbolísticas en toda América Latina y más allá.

Lee además
El artista británico David Hockney posa enfrente de Mr and Mrs Clark and Percy (1970), una de sus obras más emblemáticas. 
DUELO

Representante de David Hockney informa que funeral del artista se realizó en estricta intimidad
El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.
MODA

Cinco cosas destacadas de la Semana de la Moda masculina de París

La Copa Arriba fusiona el inconfundible ritmo del merengue con influencias tropicales y urbanas, capturando la energía de los estadios, las banderas ondeando y la emoción de alzar el trofeo de campeonato a lo más alto.

Elenco de estrellas

El tema cuenta con la inolvidable participación de Johnny Ventura en una de sus últimas grabaciones, junto a superestrellas del merengue como Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario, conformando una verdadera selección estelar de leyendas del género.

Escrita por Rudy Ventura y producida por Lessing Kerguelen junto al propio Ventura, la canción forma parte del nuevo álbum Wilfrido es Wilfrido, un proyecto que una vez más demuestra la capacidad de Wilfrido Vargas para reinventarse mientras conecta generaciones a través de su música.

Más que una canción, La Copa Arriba es una celebración de la unidad, la cultura, el ritmo y la pasión universal por el fútbol. Con este lanzamiento, Wilfrido Vargas transforma el merengue en un estadio musical global donde todas las naciones juegan en el mismo equipo: el equipo de la música, la celebración y la alegría.

Temas
Te puede interesar

Carlos III ofrece al príncipe Harry y Meghan Markle alojarse en residencia real

Leah Reyes Amores devela sus portadas en Harper's Bazaar y L'Officiel y abre un nuevo capítulo profesional

Nostalgia de Sicilia en la última colección de Dolce & Gabbana en Milán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ejecutivos y empleados de SpaceX celebran la salida a Bolsa de una de las empresas mayores del mundo.
WALL STREET

Visión de Musk con SpaceX estremece mercados y hace historia

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
INVESTIGACIÓN

Juez español envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez por corrupción y le retira el pasaporte

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESOS

Un hombre bajo custodia tras hallazgo de dos personas sin vida en finca de Redland

Cubano muestra afiche del dictador Raúl Castro. La Habana, Cuba. 
ANÁLISIS

¿Modernización o "Capitalismo de Compinches"? El debate sobre las reformas económicas en Cuba

La cantante iraní Parastoo Ahmadi.  video
CONTROVERSIA

Condenan a ocho artistas iraníes a 74 latigazos por un concierto

Te puede interesar

La gente hace fila para votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DEMOCRACIA

Colombia vota para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro
El Dr. Díaz entrenando con su hijo Cristian.
DÍA DE LOS PADRES

Padres, patriotas y académicos: un padre y sus dos hijos al servicio de la Marina de EEUU

Personas pasando frente a un hotel, en La Habana, Cuba.
CRISIS

Cuba: El mayor apagón dejará sin corriente a 64% de la isla este domingo

Ejecutivos y empleados de SpaceX celebran la salida a Bolsa de una de las empresas mayores del mundo.
WALL STREET

Visión de Musk con SpaceX estremece mercados y hace historia

Directivos y parte del equipo de Countertop Queen en las instalaciones de la compañía en Miami.
ESPECIAL

Creatividad y aprendizaje diario, claves del crecimiento, según Michael Fux