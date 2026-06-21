Wilfrido Vargas presenta nuevo tema "La Copa Arriba" junto a elenco estelar de merengue

MIAMI.- En medio de la emoción global que rodea el mundo del fútbol y la unión que el Mundial despierta en millones de fanáticos alrededor del planeta, el ícono del merengue Wilfrido Vargas presenta La Copa Arriba, un himno que celebra la pasión deportiva que conecta culturas a través de la música y el fútbol.

Conocido como el capitán de la selección mundial del merengue, Wilfrido Vargas reúne a legendarias estrellas de la música tropical en esta producción histórica para crear un tema festivo destinado a convertirse en la banda sonora de las celebraciones futbolísticas en toda América Latina y más allá.

La Copa Arriba fusiona el inconfundible ritmo del merengue con influencias tropicales y urbanas, capturando la energía de los estadios, las banderas ondeando y la emoción de alzar el trofeo de campeonato a lo más alto.

Elenco de estrellas

El tema cuenta con la inolvidable participación de Johnny Ventura en una de sus últimas grabaciones, junto a superestrellas del merengue como Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario, conformando una verdadera selección estelar de leyendas del género.

Escrita por Rudy Ventura y producida por Lessing Kerguelen junto al propio Ventura, la canción forma parte del nuevo álbum Wilfrido es Wilfrido, un proyecto que una vez más demuestra la capacidad de Wilfrido Vargas para reinventarse mientras conecta generaciones a través de su música.

Más que una canción, La Copa Arriba es una celebración de la unidad, la cultura, el ritmo y la pasión universal por el fútbol. Con este lanzamiento, Wilfrido Vargas transforma el merengue en un estadio musical global donde todas las naciones juegan en el mismo equipo: el equipo de la música, la celebración y la alegría.